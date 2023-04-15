İki şairin, Ay ile Barut’un mektupları

İlk mektup Arif Ay’ın mektubu. Bu mektupta “MERHABA!” ve “KİTABIMIZ HAYIRLI OLSUN.” cümlelerinin büyük harflerle yazılmış olması dikkatimi çekti. Ali Asker Barut’un yeni kitabından “kitabımız” diye söz etmesindeki incelik de, yaşça büyük bir insan olarak mektuplaşmayı başlatması da onun hem alçakgönüllü hem yüce gönüllü kişiliğini gösteriyor. Bir yılı aşkın bir süre sonra yazılan ikinci mektup da Arif Ay’a ait. Bu kısa mektubunda Arif Ay, şair Enver Ercan’ın (1958-2018) ölümü dolayısıyla “Başımız sağ olsun” mesajını ve mektuplaşmak isteğini iletiyor. Üçüncü mektup da Arif Ay’ın mektubu ve fakat 25 Ocak 2018 tarihli bu mektubun başına ayraç içinde “(Birinci Mektup)” açıklaması konmuş. Demek ki ilk iki mektup bir çeşit eşik, bir tür peşrev sayılmış. Ali Asker Barut’un 10 Şubat 2018 tarihli mektubunun başında yer alan “Birinci Mektup’a cevap” notu ayraç içine alınmamış. Ali Asker Barut’un Frankfurt’tan yolladığı bu uzunca mektubun şu cümleleri, ülkemizin edebiyat dünyasında yaşanan ve sadece bu mektuplar aracılığıyla öğrenebileceğimiz bazı gerçekleri göstermesi açısından önemli: “Edebiyat Ortamı’na, sana yazarken aklıma senin Türk benim Kürt, senin Sünni benim Alevi olmam (olmamız) zerre kadar gelmedi. Beni ‘yüzünü Hazreti Hızır’a benzettiğim Sezai Karakoç’a yıllar önce çağıran götüren nasıl Cemal, Hazreti Ali ve bir rüya ise sana çağıran sana getiren de bu topraklara ait adap, samimiyet, dil, tavır, omuzlarında bir büyük gelenek ve görenek ile yürüdüğün yol ve kelimeye şehadet etmiş bir şair olarak o yola getirdiğin saygı oldu. Mektubun ve düşüncelerin, senin ve şiirin hakkında taşıdığım duygu, kanaat ve düşüncelerimin ne kadar isabetli ne kadar yerinde olduğunun da bir delili bir ispatı! İyi ki kapılarımızın birbirine açık durduğu (kaldığı) bu güzel coğrafyaya, bu topraklara, bu büyük geleneğe ve göreneğe aitim. İyi ki! Neşet Ertaş’ın da Mahzuni’nin de Sezai Karakoç’un da Arif Ay’ın da Haydar Ergülen’in de içinde olduğu içinden geçtiği bu zamandan bu çağdan geçiyorum: İyiki! / Adım ile ilgili sözlerin beni ziyadesi ile onurlandırdı. Gönlümü okşayan güzel iltifatına teşekkür ederim çok Sevgili Arif Ay. Cevat Çapan da ‘Her adı ile bir şiiri başlatan’ diye imzalamıştı çok yıllar önce bana bir kitabının içini.” (s. 16).