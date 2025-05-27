İlhan Şeşen hayatını kaybetti

“Ellerimde Çiçekler”, “Aşk Layık Olanda Kalmalı”, “Rüzgar”, “Neler Oluyor Bize” ve “Aşık Oluyorum Eyvah” adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen vefat etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören 77 yaşındaki Şeşen’in vefatı, sanatçının sosyal medya hesabından yapılan, “Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fırat, kızı Melis ve torunu Nefes” paylaşımı ile duyuruldu. Şeşen, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı için saat 11.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Ardından Şakirin Camisi'nde öğle ezanını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Öte yandan sanatçının vefatıyla ilgili sosyal medyada bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şeşen'in ailesine ve sevenlerine taziye diledi.