Hayat Dünyadaki ilk tüp bebek Louıse Brown 41 yaşında
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İlk tüp bebek kim?

Dünyadaki ilk tüp bebek: Louıse Brown 41 yaşında

Dünyada ilk tüp bebek olma özelliğine sahip olan Louıse Brown, 41 yaşında. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelip bebek hasreti çeken ailelere umut ışığı olan Brown, çocukken arkadaşlarının kendisine "O tüpe nasıl sığdın?" gibi sorular sorduğunu anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Louıse Brown ve anne babası
Louıse Brown ve anne babası

Louıse Brown, dünyadaki ilk tüp bebek. Tam 41 yıl önce dünyaya gelen Brown, kendinden sonrakilere örnek oldu. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelip, normal bir çocukluk geçiren Brown, bebek hasreti çeken ailelere umut ışığı oldu.

Dünyada ilk tüp bebeğin dünyaya gelmesinin 41. yılı dolayısıyla NTV'de Özlem Sarıkaya'nın sorularını cevaplayan Brown, çocukluğunu anlattı. Çocukken arkadaşlarının kendisine "O tüpe nasıl sığdın?" gibi sorular sorduğunu anlatan Brown'un kız kardeşi de dünyadaki 40. tüp bebek.

Hayatın nasıl geçiyor? Bir farklılık yaşadın mı?

Aslında herkesin hayatına benzerdi ama basın ilgisi vardı. 'Normal bir insan gibi büyüyecek miyim?' diye endişeliydim. Arkadaşlarımla beraber büyüdüm. Anne babam okula gitmeden önce bana biraz farklı doğduğumu anlattı ve cidden sadece bu kadardı yaşadığım farklılık.

Louıse Brown

Tamamen normalsiniz değil mi?

Kesinlikle :)

Aileniz buna nasıl karar vermişler?

Ailem yıllarca çocuk sahibi olamamış ve 9 yılın sonunda doktora gitmiş. Daha önceki denemelerden haberdar olmuşlar ve onlarda denemeye karar vermiş.

Kız kardeşiniz de tüp bebek değil mi?

Evet o da dünyada 40. tüp bebek. Benden 4 yıl sonra dünyaya geldi.

Tüp bebek olayını ilk ne zaman duydunuz?

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4 yaşındaydım ve küçük bir bölgede yaşıyorduk. Herkes benim tüp bebek olduğumu biliyordu. Ailem de ben okula gitmeden bunu öğrenmemi istedi.4 yaşındayken ilk kez duydum böylece.

1978 yılında Louose Brown'un doğduğunu haber veren bir gazete manşeti.

Diğer çocukların, arkadaşlarınızın tepkisi nasıldı oldu size

Normal bir çocuk gibi davrandılar. Hep beraber büyüdük. Çocuk merakıyla sordukları sorular oldu tabii. O tüpe nasıl sığdın? gibi sorular oldu ama bunlar hep çocukçaydı.

Kitaplarda ismin geçiyor. Bundan dolayı ne hissediyorsun?

Bana 'Kitaplarda seni gördük' diye mesaj atan arkadaşlarım oldu. Cidden çok farklı o noktada. Herkes gibi biriyim. Herkesle aynı hayatı yaşıyorum. Kendimde biyolojik hiçbir farklılık görmüyorum ama tıp kitaplarında varım.

Sizin çocuklarınız nasıl dünyaya geldi peki?

Çocuklarım normal bir şekilde dünyaya geldi ve sağlıklılar.

Louıse Brown ve çocukları.

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