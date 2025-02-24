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İllüstrasyon koleksiyonu sergi oldu

İllüstrasyon koleksiyonu sergi oldu

04:0024/02/2025, Pazartesi
G: 24/02/2025, Pazartesi
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Necmettin Aydın Mungan
Necmettin Aydın Mungan

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Aydın Mungan, yaklaşık 30 yıldır biriktirdiği Türk illüstratörlerin orijinal çizimlerinin bulunduğu karikatür, grafik tasarım, çizgi roman ve mizah dergilerinin yer aldığı koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Cumhuriyet’in 102. Yılında 102 Sergi Projesi” kapsamında Ankara’ya davet edilen Mungan, 500 eserlik koleksiyonundaki yaklaşık 70 eseri, Rahmi M. Koç Müzesi’nde “İllüstrasyon Ustaları ile Yüzyıllık Yolculuk-Asra Uzanan Çizgi” sergisiyle meraklılarının beğenisine sundu. Sergi, 2 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.



#aktüel
#sergi
#toplum

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