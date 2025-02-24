İllüstrasyon koleksiyonu sergi oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Cumhuriyet’in 102. Yılında 102 Sergi Projesi” kapsamında Ankara’ya davet edilen Mungan, 500 eserlik koleksiyonundaki yaklaşık 70 eseri, Rahmi M. Koç Müzesi’nde “İllüstrasyon Ustaları ile Yüzyıllık Yolculuk-Asra Uzanan Çizgi” sergisiyle meraklılarının beğenisine sundu. Sergi, 2 Nisan’a kadar ziyaret edilebilir.