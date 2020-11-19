​İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir?

Sıklıkla grip ile karıştırılsa da etkisi çok daha fazla olan influenza genellikle eylül-ekim ayları başlayıp mart-nisan aylarına kadar devam eden bir tür mevsimsel hastalıktır. Peki influenza nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Detaylar haberimizde...

İnfluenza nedir?

Halk arasında grip olarak bilinen influenza soğuk algınlığı ile karıştırılsa da çok daha ağır seyreden bir hastalıktır. Yaygın olarak yüksek ateş, boğaz ağrısı, üşüme-titreme, eklem ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi belirtilerle başlayan influenza ölümlü sonuçlara da neden olabiliyor.

İnfluenza nasıl bulaşır?

İnfluenza A ve B virüsleri çok bulaşıcıdır. İnfluenza virüsleri, grip olan kişilerin konuşması, hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya saçılan damlacıkların solunması ile, virüsle kirlenmiş yüzeylere temas sonucunda ve eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaşır. Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak (bir metre çapındaki alan) temas olarak kabul edilmektedir. Virüs bulaştığı yüzeylerde 2-8 saat boyunca canlılığını koruyabilir.

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İnfluenza enfeksiyonunun etkeni, influenza A, B ve C olmak üzere üç ayrı tipte sınıflandırılan virüslerdir. İnsanlarda en sık hastalık yapan tipler influenza A ve B’dir.nn

İnfluenza belirtileri nedir?

İki-üç günlük bir kuluçka döneminden sonra aniden başlayan influenza, sıklıkla ani gelişen ateş, baş ağrısı, kas ağrısına eşlik eden öksürük, boğaz ağrısı, gözlerde yaşarma ve halsizlik ile seyretmektedir. Daha önce virüs ile karşılaşmamış olduklarından çocuklarda erişkinlere göre daha yüksek ateş, ateşli nöbet, lenf bezi büyümesi, daha fazla sindirim sistemi tutulumu (bulantı, kusma, ishal) ve daha az solunum sistemi bulguları (kuru öksürük, burun akıntısı, boğazda yanma) gözlenebilir.

İnfluenzanın belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, hapşurma, yüksek ateş ilk sıralarda yer alıyor.

İnfluenza nasıl geçer?

İstirahat, bol sıvı tüketilmesi, bulaşı önlemek için hasta kişinin temastan uzak durması önerilir. Tedavide ilk 48 saat içinde antiviral ilaçlar kullanılması hem yakınmaları azaltıp hastalığın daha kolay atlatılmasına hem de hastalık süresinin kısaltılmasına yardımcı olabilir.