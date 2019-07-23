Hayat İnmeye yetkili hekim müdahale edebilecek
GENEL SAĞLIK

İnmeye yetkili hekim müdahale edebilecek

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara sağlık hizmet sunumunda çok önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi. İnme vakalarına en hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek üzere koordinasyonun sağlanması, inme birimlerinin Bakanlığın tescili ve hekimlerin yetkilendirilmesi gibi düzenlemeleri içeren yönerge yayımlandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kalp hastalıkları ve kanserden sonra dünya genelinde en sık üçüncü ölüm sebebi olan inme, aynı zamanda erişkin yaş grubunda en önemli engellilik kaynağı olarak biliniyor. Ülkemizde inme sıklığı erişkin nüfusta binde 1-2 kişi seviyesinde ve yılda ortalama 50 ile 100 bin yeni inme vakası yaşanıyor.

İNME BİRİMLERİ YAPILANDIRILACAK

Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge ile Türkiye’de inme hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmayı ve hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesi hedefleniyor.

Nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerde inme birimleri yapılandırılarak tescil işlemi başlatılacak. Bilimsel komisyon tarafından izlenecek olan merkezlerden idealin altında klinik sonuçları olanlar denetim altına alınacak. Akut inmeye müdahale edecek hekimler, Bakanlık tarafından yetkilendirilecek ve insan kaynağının geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri zorunlu olacak.

Uyuyor ama dinlenemiyorsanız dikkat
HAYAT
Uyuyor ama dinlenemiyorsanız dikkat
Ceylanpınarın karşılığı verildi

Ceylanpınar'ın karşılığı verildi

Ağır silahlarla ateş altına alınan bölgede yedi hedef imha edildi.
İdlibde bilanço ağırlaşıyor

İdlib'de bilanço ağırlaşıyor

Hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.
Ceylanpınara roket atıldı

Ceylanpınar'a roket atıldı

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da Suriye toplantısı

Ankara'da Suriye toplantısı

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti.
8 terörist etkisiz

8 terörist etkisiz

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere hava harekatı.
Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Suudi gazeteci İsrail'in daveti ile gelmişti.

Motorine indirim

Motorine indirim

Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

Boş kontenjanlar açıklandı

Boş kontenjanlar açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-Okul'da yayımlandı.

Uçaktan düştü

Uçaktan düştü

​Evin çatı ve tavanını deldi.
Faturalar sadeleşecek

Faturalar sadeleşecek

​Basit ve anlaşılabilir fatura uygulamasına geçilecek.
Düzce'den <br>bir acı haber daha

Düzce'den
bir acı haber daha

Selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzonspor'a <br>güçlü rakip

Trabzonspor'a
güçlü rakip

​UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu.
Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tarlada 5<br>halde 100 lira

Tarlada 5
halde 100 lira

​Çiftçiyi isyan ettiren fark: Yetkililer konuya el atsın.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.