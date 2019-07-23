İnmeye yetkili hekim müdahale edebilecek

Kalp hastalıkları ve kanserden sonra dünya genelinde en sık üçüncü ölüm sebebi olan inme, aynı zamanda erişkin yaş grubunda en önemli engellilik kaynağı olarak biliniyor. Ülkemizde inme sıklığı erişkin nüfusta binde 1-2 kişi seviyesinde ve yılda ortalama 50 ile 100 bin yeni inme vakası yaşanıyor.

İNME BİRİMLERİ YAPILANDIRILACAK

Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge ile Türkiye’de inme hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmayı ve hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesi hedefleniyor.

Nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerde inme birimleri yapılandırılarak tescil işlemi başlatılacak. Bilimsel komisyon tarafından izlenecek olan merkezlerden idealin altında klinik sonuçları olanlar denetim altına alınacak. Akut inmeye müdahale edecek hekimler, Bakanlık tarafından yetkilendirilecek ve insan kaynağının geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri zorunlu olacak.