Hayat İnternetten bulaşan hastalık Siberkondria
GENEL SAĞLIK

Çağın hastalığı Siberkondria nedir?

İnternetten bulaşan hastalık: Siberkondria

İnternetin günlük hayatta çok fazla kullanılması ile ortaya çıkan ‘siberkondria’, bir diğer adı ile ‘hastalık araştırma hastalığı’na dikkat çeken Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, “Kişi şikayetlerinden yola çıkıp hastalıkları internetten araştırıp kendisine tanı koymakta, bu da hem psikolojik hem de fiziksel açıdan insanları yıpratabilmektedir” dedi.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

İnternet günlük hayatta kullanımı yaygınlaştıkça getirdiği kolaylıklarla birlikte bir takım zararlara da yol açıyor.

Çağın hastalıkları arasında gösterilen ‘siberkondria’, hayatı ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen başlıca internet hastalıklarından birisi.

Hastalık araştırma hastalığı olarak nitelendiren siberkondria ile ilgili açıklamalarda bulunan PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, bu hastalığa ve getirdiği olumsuz sonuçlara dikkat çekti.

Kişinin şikayetlerine bağlı olarak eğer bir hastalığı varsa yapılacak muayene ve tetkiklerden sonra tanısının koyulabileceğini aktaran Prof. Dr. Türkçüer,

“Gündelik hayatımızda internet sıkça kullandığımız araçlardan bir tanesi. Ama bunu normal hastalıkları araştırmak için de kullandığımız zaman birçok problemle bu hastalar karşımıza gelebilmekte.

Çünkü internetten kendindeki en ufak belirtileri, semptomlarını, hatta basit yorgunluk belirtilerini bile araştırıp daha sonra kendisine kan kanseri, lösemi gibi tanılar koyabilmekte insanlar. Kişiler bunları sürekli araştırarak kendi günlük hayatında bizim tanımladığımız şekli ile hastalık hastası haline gelebilmekte.

  • Her türlü bulguyu araştırarak, bunu farklı forum sitelerinden ve hatta yurt dışı yayınları okuyarak kendilerine tanı koymaya çalışmaktalar. Ama doktora gidip bunun araştırmasını yaptırmamaktadır. Çünkü bir kişiye bir hastalığın tanısını koymak için o kişiyi muayene etmek gerekir, sonrasında tetkik yapmak gerekir ve daha sonra da ortaya çıkan tanıya göre tedavisi planlanır.

Ama kişi kendisi bu hastalıkları araştırıp kendisine tanı koymakta ve yanlış tanılar koyabilmekte. Bu hem psikolojik hem de fiziksel açıdan insanları yıpratabilmektedir” dedi.

Yapılması gereken internetten araştırma yapmak değil

Kişinin hastalanması ya da vücudu ile ilgili duyduğu sıkıntılarda doktora başvurmasının büyük önem arz ettiğini kaydeden Prof. Dr. Türkçüer şunları söyledi:
  • “Onun için yapılması gereken şey internetten araştırma yapmak değil en yakın aile sağlığı merkezine, devlet hastanelerine ve üniversite hastanelerine vücudumuzda bulunan şikayetler ile ilgili başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapılan hekim sizi muayene edip tetkiklerinizi yapıp size varsa bir hastalığınız bunun tanısını koyacaktır. Tanı koyduktan sonrada güvenli bir şekilde tedavisine başlayacaktır.”

“Yapılan bir başka yanlış da ilaçları araştırmak”

Yapılan en büyük yanlışlardan birisinin de doktorun yazdığı ilaçları hastalık araştırmak gibi internetten araştırarak yan etkileri üzerine yorum yapıp, çıkan sonuca göre ilacı kullanmamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Türkçüer, “Ayrıca yapılan bir diğer yanlışta şu; doktorunuz size bir ilaç yazdı, sonra gidip bu ilaçları internetten yan etkilerini araştırıp ve gerek gördüğünüzde bu ilaçları kullanmamak gibi şeyler doktorun vereceği tedaviyi aksatacağı için istenilen etkiyi oluşturmayacağı için kişi üzerinde hastalığını iyileşmemesi, çeşitli yan etkilere yol açması adına gerçekten problemdir” dedi.

REKLAM

“Hastalığın daha da ilerlemesine yol açabilmekte”

Siberkondria, bir diğer adı ile ‘hastalık araştırma hastalığı’nın da açılımını yapan Prof. Dr. Türkçüer, bazı kişilerin araştırma yaptıktan sonra ortaya çıkan tedavi yöntemlerini de kendisine uyguladığını ifade etti. Türkçüer, “Günümüzde siberkondria dediğimiz internetten hastalık araştırma hastalığı ortaya çıktı. İnsanlar arama motorlarına girerek yurt dışı yayınlar okuyup, yabancı internet sitelerine girerek kendilerine hastalık tanısı koymaya çalışmakta ve hatta oradan öğrendikleri tedavileri kendilerine uygulamaya çalışmaktalar. Bizde görüyoruz yani bize başvuran hastalarda ciddi yan etki, problem ve hastalığın daha da ilerlemesine yol açabilmekte” diye konuştu.

Midesinden 2 kilo taş çıktı
HAYAT
Midesinden 2 kilo taş çıktı

5 yaşında 2 kişiye hayat oldu
HAYAT
5 yaşında 2 kişiye hayat oldu

Şifayı toprakta arayanlar avuç avuç yiyor
HAYAT
Şifayı toprakta arayanlar avuç avuç yiyor
/**/
Tek tek ötüyorlar

Tek tek ötüyorlar

Önümüzdeki günlerde ABD'li generallerin PKK ile kurduğu ilişkileri açıklayacağız.
Tarihi surlara millet bahçesi

Tarihi surlara millet bahçesi

Fatih'i çevreleyen tarihi surlar temizlenerek halka açılacak.
İlk tur başladı

İlk tur başladı

​Meclis 29. başkanını seçiyor.
Başvurular için son günler

Başvurular için son günler

Yarışma birincilerini para ödülleri bekliyor.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

​Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu.
Şeyh Selheb gözaltında

Şeyh Selheb gözaltında

İsrail, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı'nı gözaltına aldı.
Karşınızda Adana boru kebabı

Karşınızda Adana boru kebabı

Günübirlik Adana'ya gitmeye değer.
Metropolleri kana bulayacaklardı

Metropolleri kana bulayacaklardı

​PKK'nın bombalı eylem için gönderdiği fedaileri yakalandı.
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

​DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dünyanın eninsani operasyonu

Dünyanın eninsani operasyonu

Devlet geleneği böyle oluşturulur.
Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

​Otomotiv sektöründeki değişim Türkiye'yi yeni bir noktaya taşıyacak.
Ringde kazandımasada kaybetti

Ringde kazandımasada kaybetti

Avni Yıldırım'ın maçında hakem rezaleti yaşandı.
Tehlikenin sesi: BTS

Tehlikenin sesi: BTS

Müzik grupları gençlerin ahlakını tehdit ediyor.

Erdoğan, seçim sonrası Washington'a gidebileceğini açıkladı.
Gün boyu sürecek

Gün boyu sürecek

​İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.
Yadigar tatlar

Yadigar tatlar

Reçeller, pelteler, dolmalar... Bu lezzetler atalarımızdan yadigar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.