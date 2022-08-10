Hayat İranda 62 kişide kolera tespit edildi
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İran'da 62 kişide kolera tespit edildi

İran'da 62 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi. Vakaların neredeyse tamamının ülkenin batısındaki Kirmanşah, Kürdistan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, hastaların yarısının yakında komşu ülkelere seyahatten döndüğünü belirtti.

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Haber Merkezi AA
İranda 62 kişide kolera tespit edildi
İran'da 62 kişide kolera tespit edildi

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulubüne (YJC) konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 62 kişide kolera tespit edildiğini söyledi.

Mesudifer, ülkede şu ana kadar kolera hastalığından can kaybı olmadığını kaydetti.

Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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