Isıtıldığında zehir saçıyorlar

Sağlıklı beslenme için sadece doğal gıdalar kullanmak yeterli değil. Hangi malzemelerle yapıldığı, nasıl pişirildiği, nasıl ve ne kadar süre saklandığı da iyi beslenmenin önemli şartları arasında.

İşte tekrar ısıtmamanız gereken yemekler…

Tavuk: En fazla buzdolabında saklanan yiyeceklerden olan buzdolabı, çabuk bozulmaz ve ısıtıldığında da tadını korur. Aslında tavuk aslında ya taze pişmiş ya da soğuk olarak tüketilir.

Mantar: Tekrar ısıtıldığında besin değerini kaybeden mantar, riskli besinler arasında. Sindirim sorunlarına yol açtığından bir seferde tüketilmesi öneriliyor.

Yumurta: Yumurtanın da tavuk gibi ısıtıldığında protein yapısı değişiyor ve içindeki su miktarı azalıyor. Nadir görülen bir zehirlenme türü olsa da yumurtalı yemekler ve sosları tüketirken dikkatli olmakta yarar var.

Kereviz: Eğer çorbanızda kereviz bulunuyorsa, vücudunuza verebileceği zarardan dolayı tekrar ısıtmaktan kaçının. Kerevizde de tekrar ısıtıldığında nitrite dönüşen nitrat bulunmakta. Bu da kerevizin yeniden ısıtılması durumunda potansiyel kanserojen bir yiyecek olması anlamına gelmekte.

Pancar: Pancar yeniden ısıtıldığında nitrite dönüştüğü bilinen nitrat içermekte. Bu sebeple pancar da eğer sağlık problemleri ile karşılaşmak istemiyorsanız; yeniden ısıtmaktan kaçınmanız gereken besinlerden. Pancardan maksimum fayda sağlamak için salatalarda veya smoothie yapımında kullanmayı deneyebilirsiniz.

Ispanak: Ispanak kesinlikle bir seferde tüketilmeli. Çünkü ıspanakta bulunan nitrat, tekrar ısıtıldığı zaman nitrite dönüşüyor. Özellikle bebeğinize ıspanak verirken buna dikkat etmenizde yarar var.

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