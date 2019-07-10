İşitme cihazı çalınan küçük çocuk yeniden duyacak

Evinin önünde oynadığı sırada işitme cihazı çalınan 9 yaşındaki Emrecan Yıldırım, hayırsever bir iş adamının aldığı cihazla yeniden duyacak. Doğuştan işitme engelli Emrecan Yılmaz, geçen ay evinin önünde oynadığı sırada işitme cihazı çalındı. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Yılmaz, işitme cihazı olmadığı için duyma kaybına uğradı ve dış dünya ile iletişimi kesildi.

Ailenin basında yer alan yardım çağrısına duyarsız kalmayan Antalyalı iş adamı Yusuf Yadoğlu, yaklaşık 25 bin lira değerindeki cihazın masrafını karşıladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl MüdürüTekin Balcı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Samsun Şubesi Başkanı Oğuz Özat, aileyi evlerinde ziyaret ederek, cihazı verdi.

Balcı, Emrecan'ın cihazla yeniden işitecek olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aileye sosyal, ekonomik destek hizmeti verildiğini ifade eden Balcı, "Emrecan adına ailemize evde bakım ücreti ödemekteyiz. Sürekli olarak ailemizi takip ediyoruz." dedi.

7 yaşına kadar duymadı

Emrecan'ın işitme cihazı ihtiyacını Türk PDR Derneği ile işbirliğine girerek hayırsever iş adamına ulaştıklarını anlatan Balcı, şöyle devam etti:

"İş adamımız aracılığıyla cihazı temin ettik. Bu süreçte ailemizle de sürekli görüştük. Cihazı ailemize teslim ediyoruz. Aile daha sonra hastaneye gidip taktıracak. Emrecan inşallah bundan sonraki süreçte yaşamış olduğu sıkıntıları yaşamayacak. İş adamımız Yusuf Yadoğlu'na teşekkür ediyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'ye bilgi verdim, kendilerinin de aileye selamları var. Her zaman yanlarında olduğumuzu, ihtiyaçları olduğunda sürekli takip edeceklerini bildirdiler."

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Eşinden bir süredir ayrı olan 4 çocuk annesi Dilek Şahin, oğlunun doğuştan işitme engelli olduğunu 7 yaşında geçirdiği ameliyat sonrası devlet desteğiyle verilen işitme cihazı sayesinde duymaya başladığını anlattı.

21 bin liralık cihaz çalındı

Geçen ay, oğlunun evlerinin önünde oynarken yaklaşık 21 bin lira değerindeki işitme cihazının çalındığını ifade eden Şahin, hayırsever iş adamına teşekkür etti.

Katkısı olan herkese teşekkür eden Şahin, "Cihaz takıldıktan sonra çocuğum duyabiliyordu, konuşabiliyordu. Evin önünde oyun oynamaya gitmişti. Eve döndüğünde çocuğumun cihazı kulağından alınmıştı. Sürekli ağladı. 7 ay boyunca hiçbir şey yapamadım. Eşimden ayrıyım 4 çocuğum var. Çocuklarıma sosyal hizmetlerin desteğiyle bakıyorum. Şu an büyük sevinç yaşıyorum. Allah razı olsun, çocuğumu yeniden bir hayata kavuşturdular. Benim çocuğuma yaşattıkları mutluluğu Rabbim de bir gün onlara yaşatsın." ifadesinde bulundu.

Emrecan Yılmaz ise alınan cihazla büyük mutluluk yaşayarak cihazı defalarca öptü.

Hayırsever iş adamı Yusuf Yadoğlu, aileyle görüntülü konuşarak cihazın hayırlı olması dileğinde bulundu.