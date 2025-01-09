İslam Sanatları Bienali’ne geri sayım

Suudi Arabistan’da sanat ve kültürü desteklemek amacıyla kurulan vakıf, etkinliği bu yıl Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Batı Hac Terminali’nde yapacak. Bienalde, İslami kültürlere ait tarihi objeler çağdaş sanatla bir araya gelecek. Ayrıca inancın duygu, düşünce ve üretim yoluyla nasıl deneyimlendiği ve ifade edildiği etkinlik sayesinde keşfedilecek. Programda, ülkemizden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının arasında olduğu 30’u aşkın ülkenin prestijli kurumu yer alacak. Yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan etkinlik “Al Bidaya”, “Al Madar”, “Al Muqtani”, “Al Mathala”, “Al Mukarramah”, “Al Munawwarah” ve “Al Musalla”dan oluşacak.