İslam Sanatları Bienali’ne geri sayım

Diriyah Bienali Vakfı’nın düzenleyeceği “İslam Sanatları Bienali”nin ikinci edisyonu, 25 Ocak’ta başlayacak.
Suudi Arabistan’da sanat ve kültürü desteklemek amacıyla kurulan vakıf, etkinliği bu yıl Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Batı Hac Terminali’nde yapacak. Bienalde, İslami kültürlere ait tarihi objeler çağdaş sanatla bir araya gelecek. Ayrıca inancın duygu, düşünce ve üretim yoluyla nasıl deneyimlendiği ve ifade edildiği etkinlik sayesinde keşfedilecek. Programda, ülkemizden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının arasında olduğu 30’u aşkın ülkenin prestijli kurumu yer alacak. Yaklaşık 100 bin metrekare alana yayılan etkinlik “Al Bidaya”, “Al Madar”, “Al Muqtani”, “Al Mathala”, “Al Mukarramah”, “Al Munawwarah” ve “Al Musalla”dan oluşacak.
25 MAYIS’A KADAR SÜRECEK
Sanat direktörlüğünü Julian Raby, Amin Jaffer, Abdul Rahman Azzam ve Muhannad Shono’nun üstlendiği bienal, 25 Mayıs’a kadar sürecek. Nour Jaouda, Charwei Tsai, Imran Qureshi, Takashi Kuribayashi, Ahmed Mater ve Fatma Abdulhadi’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından sanatçıların eserleri “İslam Sanatları Bienali”nde sergilenecek. Etkinlikte, Müslüman toplumların yenilikçi mimarilerinin ödüllendirdiği bir yarışma da yapılacak. Yarışmada finale kalan tasarımcılar arasında AAU Anastas (Filistin), Sahel AlHiyari (Ürdün), EAST Architecture Studio (Lübnan/Birleşik Arap Emirlikleri), Dabbagh Architects (Suudi Arabistan/Birleşik Arap Emirlikleri) ve Asif Khan (Birleşik Krallık) yer alıyor. Jüri başkanlığını Prens Nawaf Bin Ayyaf'ın üstlendiği yarışmanın kazanan tasarımı, bienalin açılışında duyurulacak.