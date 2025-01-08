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Emine Erdoğan’a Mehmet Akif İnan Ödülü

Emine Erdoğan’a Mehmet Akif İnan Ödülü

04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mehmet Akif İnan Ödül Töreni.
Mehmet Akif İnan Ödül Töreni.

Mehmet Akif İnan Vakfı ve Memur-Sen, şair İnan’ın 25’inci ölüm yılı kapsamında 6. Mehmet Akif İnan Ödül Töreni düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesaj gönderdiği programda eşi Emine Erdoğan, “Sıfır Atık Projesi” ile Memur-Sen’in kurucusu, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan adına verilen “Uluslararası Değer Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı. Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü, TUSAŞ’a, Jüri Özel Ödülü ise Filistin’de İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi adına amcası Yılmaz Eygi’ye verildi. Medeniyet Tasavvuru Okulu Projesi Başarı Teşvik Ödülü gazetemiz yazarı Yusuf Kaplan’ın, Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü Arif Ay’ın, Üstün Hizmet Vefa Ödülü yazar İhsan Süreyya Sırma’nın oldu.



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