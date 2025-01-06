Üç milyon kişi Mevlana Müzesi’ndeydi

Her yıl dünyanın dört bir yanından turistin geldiği Mevlana Müzesi, 2023’te 2 milyon 918 bin 280 olan ziyaretçi sayısını 2024’te 129 bin 775 artırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzede 10 bine yakın eser bulunuyor. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yünden, müzeye yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi. Yünden, en fazla İran’dan ziyaretçi aldıklarını son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri’nden ziyaretçilerin arttığına işaret etti. Yünden, “Hiç ismini duymadığımız, küçük ülkelerden tutun da Afrika’dan, Uzak Doğu’dan gelenler, bizlerde farklı duygular oluşturuyor” dedi.