Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu

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Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Folklörünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı ile Marmara Üniversitesi İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Birliğiyle “Tevhid & Nübüvvet Sempozyumu” düzenleniyor.
11 Ocak Cumartesi günü Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan sempozyumda, tevhide dayalı İslam inancı ve metafiziğinin kuşatıcılığı meselesi tarihsel derinliği ve güncel iddiaları açısından ele alınacak. Birbirinden değerli isimlerin konuşma ve sunumlarıyla katkı sağlayacağı sempozyumda 7 oturum yapılacak.
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