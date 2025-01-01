Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu

11 Ocak Cumartesi günü Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan sempozyumda, tevhide dayalı İslam inancı ve metafiziğinin kuşatıcılığı meselesi tarihsel derinliği ve güncel iddiaları açısından ele alınacak. Birbirinden değerli isimlerin konuşma ve sunumlarıyla katkı sağlayacağı sempozyumda 7 oturum yapılacak.