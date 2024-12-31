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Joyce’un tiyatrosu VakıfBank Kültür Yayınları’nda

Joyce’un tiyatrosu VakıfBank Kültür Yayınları’nda

04:0031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), İrlandalı yazar James Joyce’un ilk ve tek tiyatro eseri “Sürgünler”i okurla buluşturdu.

Dilara Erdem’in dilimize çevirdiği 208 sayfalık çalışma, Joyce’un, insan ruhunun derinliklerine inen ve ilişkilerin karmaşık yapısını sahneye taşıyan bir yapıt. Aşk, sadakat ve insan ilişkilerine dair eser, Joyce’un zengin dünyasına kısa ama unutulmaz bir bakış sunuyor. “Sürgünler”, Joyce’un edebi dehasının yalnızca romanlarında değil, tiyatro sahnesinde de nasıl yankı bulduğunu gözler önüne seriyor.



#aktüel
#VakıfBank
#Tiyatro

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