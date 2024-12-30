Beş ülkenin şairinden Sarıkamış şehitlerine şiir

Yarışmaya Türkiye, Almanya, Macaristan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan katılan 167 şair, mısralarında Sarıkamış şehitlerini anlattı. Şairlerin 241 şiiri “Kar Gülleri Sarıkamış Şehitleri Şiir Antolojisi” adındaki kitapta toplandı. “110. yıl anısına” ithafen hazırlanan 360 sayfalık kitapta bir araya getirilen şiirler, okuyucuları duygulandırdı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, davet edildikleri Sarıkamış’ta 4-5 Ocak tarihinde takdim edilecek.