Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Taviloğlu koleksiyonu Yapı Kredi bomontiada’da

Taviloğlu koleksiyonu Yapı Kredi bomontiada’da

04:0031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yapı Kredi bomontiada, 10 Ocak–30 Mart tarihleri arasında Mustafa Taviloğlu’nun 1972’den bu yana tutku ve özveriyle büyütmeye devam ettiği Taviloğlu Koleksiyonu’ndan özel bir bölümüne ev sahipliği yapıyor.

Koleksiyonun kronolojik bir özetini sunan “Yarım Asırlık Serüven” başlıklı sergi, Yapı Kredi bomontiada F Blok’ta Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir. Küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf’ın üstlendiği sergide, Taviloğlu’nun koleksiyona kattığı ilk yapıt olan Necdet Kalay’ın “Köy Evi”nden Komet’e, Mehmet Güleryüz’ün meşhur “Kırmızı Araba” isimli eserinden Türkiye sanat tarihine yön vermiş ustaların işlerine kadar birçok eser bir arada görülebilir.



#aktüel
#hayat
#toplum

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni yılda dolar yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş'ten döviz kuru tahmini geldi