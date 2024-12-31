Taviloğlu koleksiyonu Yapı Kredi bomontiada’da

Koleksiyonun kronolojik bir özetini sunan “Yarım Asırlık Serüven” başlıklı sergi, Yapı Kredi bomontiada F Blok’ta Pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir. Küratörlüğünü Derya Yücel ve Marcus Graf’ın üstlendiği sergide, Taviloğlu’nun koleksiyona kattığı ilk yapıt olan Necdet Kalay’ın “Köy Evi”nden Komet’e, Mehmet Güleryüz’ün meşhur “Kırmızı Araba” isimli eserinden Türkiye sanat tarihine yön vermiş ustaların işlerine kadar birçok eser bir arada görülebilir.