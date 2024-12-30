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“Hep Otuz Üç Yaşında” sinema sahnelerini geziyor

“Hep Otuz Üç Yaşında” sinema sahnelerini geziyor

04:0030/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

İslam Ansiklopedisi’nin hazırlanış hikâyesini konu alan “Hep 33 Yaşında” filminin özel gösterimi, Üsküdar Nev Çarşı Sinemaları’nda gerçekleştirildi.

Birçok ilde özel gösterimlerle izlenmeye devam eden film, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde yazılan ve İslam medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin telif edilmiş ilk özgün ansiklopedi olarak bilinen eseri konu ediniyor. Yapımcılığını Halil Kardaş, senaristliğini Selman Kılıçaslan ve yönetmenliğini Murat Pay’ın üstlendiği kurmaca-belgesel film ile 46 ciltlik TDV İslam Ansiklopedisi’nin hikayesi beyaz perdeye taşındı.




#Aktüel
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#Sinema

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