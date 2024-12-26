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Art Land Sanat Çalıştayı sergisi İstanbul'da

Art Land Sanat Çalıştayı sergisi İstanbul'da

04:0026/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Arşiv.

Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde düzenlenen 3. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nda üretilen eserler, Bayburt ve Mersin'den sonra İstanbul'a geldi.

Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu'nun küratörlüğünde farklı disiplinlerden eserlere yer verilen serginin sanatçıları arasında Bilal Hakan Karakaya, İrem Sena Özen, Melike Kara, Prof. Dr. Mustafa Genç, Özlem Ketenci Çolakoğlu, Pınar Kuseyri, Pınar Tuba Biçmen, Senur Akın Biçer, Doç. Dr. Şehnaz Biçer ve Tuğçe Diri yer alıyor. Sanatın ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalıştayın üçüncüsü, ağustos ayında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi iş birliğiyle Bayburt Beşpınar köyündeki müzede düzenlenmişti. FN Art Space Sanat Galerisi'nde 23 Ocak 2025'e kadar görülebilir.

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