Filistin’in Oscar adayı filminin yapımcısı Michael Moore: “Hiçbir insan yok edilişini anlatmamalı”

ABD’li yönetmen ve yazar Michael Moore, yapımcısı olduğu “From Ground Zero (Sıfır Noktasından)” adlı filmin sinema ve dijital platformlarda gösterimde olduğunu duyurdu.
ABD’de vizyona giren ve Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih gibi Filistinli yönetmenlerin imza attığı yapım, belgesel, aksiyon, drama ve animasyon türünde, 22 kısa filmden oluşuyor. Akademi ödüllü yönetmen Moore, Filistin’in Oscar adayı filmi için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Moore, “Hiçbir film yapımcısı, yazar veya sanatçı, kendilerinin yok edilişinin hikâyesini anlatmak zorunda kalmamalı. 22 cesur Filistinli film yapımcısı, geçen yıl Gazze’de evlerinin ve şehirlerinin enkazından çıkarabildikleri her türlü aracı kullanarak hikâyelerini filme almanın bir yolunu buldu. Yönetici yapımcısı olmaktan gurur duyduğum olağanüstü film ‘From Ground Zero’, iki saatten kısa bir sürede, bu konuyu anlatan kısa filmlerden oluşuyor. İşin gerçeği şu ki, bu filmin varlığı bile insani ve sinemasal bir mucize. From Ground Zero’yu izleyin” dedi.
İSRAİL PROPAGANDASININ KURBANLARIYIZ
Kendi kişisel internet sayfası michaelmoore.com’da da konuyla ilgili yazı kaleme alan Moore, filmdeki hikâyelerin hiçbir yerde anlatılmadığının altını çizdi. Filmin 97. Oscar ödüllerinde “Uluslararası Uzun Metraj” türünde aday olduğunu söyleyen yapımcı, yazısında şunları aktardı: “Bu savaşın bedelini siz ve ben ödememize rağmen, tüm bu korkunç silahların sağlayıcısı bizler olduğumuz halde, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün soykırım ve etnik temizlik olarak ilan ettiği şeylere yani her gün bizim adımıza işlenen savaş suçlarına şahit olmamıza izin verilmiyor.”