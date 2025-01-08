Filistin’in Oscar adayı filminin yapımcısı Michael Moore: “Hiçbir insan yok edilişini anlatmamalı”

ABD’de vizyona giren ve Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih gibi Filistinli yönetmenlerin imza attığı yapım, belgesel, aksiyon, drama ve animasyon türünde, 22 kısa filmden oluşuyor. Akademi ödüllü yönetmen Moore, Filistin’in Oscar adayı filmi için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gazze’de yaşananlara dikkat çeken Moore, “Hiçbir film yapımcısı, yazar veya sanatçı, kendilerinin yok edilişinin hikâyesini anlatmak zorunda kalmamalı. 22 cesur Filistinli film yapımcısı, geçen yıl Gazze’de evlerinin ve şehirlerinin enkazından çıkarabildikleri her türlü aracı kullanarak hikâyelerini filme almanın bir yolunu buldu. Yönetici yapımcısı olmaktan gurur duyduğum olağanüstü film ‘From Ground Zero’, iki saatten kısa bir sürede, bu konuyu anlatan kısa filmlerden oluşuyor. İşin gerçeği şu ki, bu filmin varlığı bile insani ve sinemasal bir mucize. From Ground Zero’yu izleyin” dedi.