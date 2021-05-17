İsrail dünyaca ünlü isimlerin Filistin'e destek mesajlarını sildirdi: Silmeyenleri hedef gösterdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi şehit oldu, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Dünyanın gözü önünde insanlık dışı saldırılar devam ederken Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü isim Filistin'e destek mesajlarını Twitter hesaplarından paylaştı.

Terör devleti İsrail, bu paylaşımların bir kısmını sildirirken bazı sanatçıları da açık açık hedef gösterdi.

KENDALL JENNER'IN MESAJI SİLİNDİ

Kendall Jenner'ın 'Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız. Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz' ifadelerine yer verdiği paylaşımı saniyeler içinde kaldırması tepki çekti.

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FOTOĞRAF 14 Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı. Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntülerini paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu. İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu. Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi. Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti. Hadid, ayrıca İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu belirterek, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullanmıştı. İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.

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PARİS HİLTON DA ATTIĞI TWEETİ SİLDİ

Amerikalı ünlü model Paris Hilton da Twitter hesabından İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki olarak paylaştığı tweetini sildi. Hilton Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL FİLİSTİN'E MESAJLARI İLE DESTEK OLAN BELLA HADİD'İ HEDEF GÖSTERDİ

Instagram hesabından İsrail'i protesto ettiği ve Filistin'e destek olduğu görüntüleri paylaşan Bella Hadid, İsrail devletinin resmi Twitter hesabı tarafından açıkça hedef gösterilerek, son günlerde yaşanan saldırılar haklı çıkarılmaya çalışıldı. Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Utanın!” ifadesi kullanıldı.

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Babası Muhammed Hadid’in bir Filistinli olduğunu sık sık dile getiren 24 yaşındaki Hadid’in 26 yaşındaki ablası Gigi Hadid de sık sık İsrail’in saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu.

OYNAT 00:52 Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.



Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü. BiP'te paylaş

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