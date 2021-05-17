İsrail dünyaca ünlü isimlerin Filistin'e destek mesajlarını sildirdi: Silmeyenleri hedef gösterdi
Dünyanın gözü önünde Müslümanları katleden terör devleti İsrail, dünyaca ünlü isimlere savaş açtı. Birçok ünlü isim Filistin'e destek mesajı paylaştı. İsrail; Paris Hilton ve Kendall Jenner gibi ünlü isimlerin Filistin mesajını sildirirken katliama yürüyüşler katılarak ve sosyal medyada paylaştığı mesajlar ile karşı çıkan Bella Hadid'i de hedef gösterdi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi şehit oldu, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.
Dünyanın gözü önünde insanlık dışı saldırılar devam ederken Türkiye'den ve dünyadan birçok ünlü isim Filistin'e destek mesajlarını Twitter hesaplarından paylaştı.
Terör devleti İsrail, bu paylaşımların bir kısmını sildirirken bazı sanatçıları da açık açık hedef gösterdi.
KENDALL JENNER'IN MESAJI SİLİNDİ
Kendall Jenner'ın 'Kimin insan haklarının daha önemli olduğu konusunda bir seçim yapamazsınız. Filistinlilerin bastırılmasını görmezden gelemezsiniz' ifadelerine yer verdiği paylaşımı saniyeler içinde kaldırması tepki çekti.
Amerikalı ünlü model Paris Hilton da Twitter hesabından İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki olarak paylaştığı tweetini sildi. Hilton Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu benim yüreğimi acıtıyor. Hiç kimse korkuyla yaşamak zorunda kalmamalı. Kalbim bu küçük kız ve onun gibi bütün çocukların yanında" ifadelerini kullanmıştı.
İSRAİL FİLİSTİN'E MESAJLARI İLE DESTEK OLAN BELLA HADİD'İ HEDEF GÖSTERDİ
Instagram hesabından İsrail'i protesto ettiği ve Filistin'e destek olduğu görüntüleri paylaşan Bella Hadid, İsrail devletinin resmi Twitter hesabı tarafından açıkça hedef gösterilerek, son günlerde yaşanan saldırılar haklı çıkarılmaya çalışıldı. Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Utanın!” ifadesi kullanıldı.
REKLAM
Babası Muhammed Hadid’in bir Filistinli olduğunu sık sık dile getiren 24 yaşındaki Hadid’in 26 yaşındaki ablası Gigi Hadid de sık sık İsrail’in saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu.