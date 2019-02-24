İstanbul kitabın başkenti oluyor

Şubat ayı, okurların en mutlu olduğu aylardan biri haline geldi. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, Uluslararası Avrasya Kitap Festivali ve Uluslararası İstanbul 4.Yayımcılık Profesyonel Buluşmalarında birbirinden seçkin yayımcı ve yazarlar bir araya geliyor. Etkinliklerin ilki, son yıllarda artan Arapça kitap ihtiyacına cevap veriyor. Türkiye Yazarlar Birliği, Haşimi Yayınevi ve Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği ortaklığında gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 4. kez kapılarını açtı. ‘Medeniyet Hafızamız Kütüphaneler’ sloganıyla Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam eden organizasyonda Türkiye başta olmak üzere Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt’ten yayınevi ve yazarlar yer alıyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları gibi pek çok kurum bulunuyor. Hattat Hasan Çelebi’nin şeref konuğu olduğu fuar3 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.

AVRASYA’DA FUAT SEZGİN UNUTULMADI

Her yaştan her zevke hitap eden diğer bir etkinlikse 1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali. İBB ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı. Festivalin teması, onur yazarı Mustafa Kutlu’dan yola çıkarak “Bir Uzun Hikaye” olarak belirlenirken İskender Pala, Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer, Süleyman Seyfi Öğün, Işıl Açıkkar, Emin Işık, Sadık Yalsızuçanlar, Güray Süngü ve Gülper Refiğ de kitapseverlerin karşısında olacak. Aynı zamanda festivalde, 4. İstanbul Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) gerçekleştirilecek. Organizasyon, 72 ülkeden 200 yayınevini Türk yayımcılarla buluşturacak. İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin adına bir anma etkinliğinin de yapılacağı festival boyunca şiir dinletileri, paneller, söyleşiler ve imza etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festival, kapanış günü olan 3 Mart’a kadar kitapseverleri bekliyor.

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Dünya yayımcıları buluşuyor

4. İstanbul Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) sayesinde tüm dünyadan yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin buluşacak. Asya ve Latin Amerika ülkelerinden yoğun ilginin olduğu Telif Zirvesi’nde en çok Endonezya, Hindistan, Brezilya, İtalya, ABD yayımcıları bulunuyor. 26-27-28 Şubat tarihlerinde İstanbul, dünya yayımcılrına ev sahipliği yapacak.