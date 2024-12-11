İstanbul Modern’e bir ödül daha

İstanbul Modern, Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesi (CIMAM) tarafından “Üstün Müzecilik Uygulamaları Ödülü”ne layık görüldü. Müze ödülü, Bosch Ev Aletleri’nin desteğiyle yürüttüğü “Bir Hayalin İzinde” programıyla ödüle uzandı. Yetenek ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirmek isteyen genç kızlar için başlatılan sanatsal gelişim programı sayesinde Türkiye’den bu ödüle sahip ilk müze oldu. Sanat alanında eğitim almak isteyen 9. sınıf ve üzeri kız öğrencilerin bir öğretmen referansıyla başvurduğu program; akademisyenler, sanatçılar, küratörler, sanat tarihçileri ve müze uzmanları yönetiminde yürütülüyor. İstanbul Modern geçtiğimiz ay da Dünya Mimarlık Festivali’nden ödülle dönmüştü.