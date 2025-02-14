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İstanbul'da yaşayan Sivaslıların sayısı Sivas'ın nüfusunu aştı

İstanbul'da yaşayan Sivaslıların sayısı Sivas'ın nüfusunu aştı

17:3714/02/2025, Cuma
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Foto - Arşiv
Foto - Arşiv

TÜİK, 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıklarken verilere göre İstanbul'da en kalabalık nüfus 759 bin 363 kişi ile Sivaslılar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) yayınladı.


TÜİK’in verilerine göre mega kent İstanbul’da yaşayanların sayısı 15 milyon 138 bin 796 kişiye ulaştı.


İstanbul'da Sivas'tan çok Sivaslı var


İstanbul’da 2 milyon 139 bin 544 İstanbullunun ardından en fazla yaşayan nüfus 759 bin 363 kişi ile Sivaslılar oldu.


2024 yılında Türkiye’nin en fazla göç veren şehri olan Sivas’ın nüfusu ise 637 bin 7 kişi olarak açıklandı.


İkinci sırada Kastamonu var


İstanbul’da Sivaslıların ardından 546 bin 718 kişi ile en fazla Kastamonulular yaşıyor.


Kastamonu’yu 519 bin 889 kişi ile Ordulular, 485 bin 500 kişi ile Giresunlular, 475 bin 471 kişiyle Tokatlılar, 456 bin 192 kişiyle Erzurumlular, 422 bin 78 kişiyle Malatyalılar, 415 bin 372 kişi ile Samsunlular, 413 bin 924 kişi ile de Trabzonlular izliyor.


En az nüfus Burdurluların


İstanbul’da en az ise 10 bin 456 kişiyle Burdurlular yaşıyor. Burdurluları 16 bin 156 kişiyle Muğlalılar, 20 bin 136 kişiyle de Hakkarililer takip ediyor.



#nüfus
#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
#kastamonu
#sivas

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