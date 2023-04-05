İstanbul'daki 50 özel hastane kapatılabilir

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İstanbul'daki hastanelerde deprem riski incelemesi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da hizmet veren 160'a yakın özel hastanenin 110'undan deprem dayanıklılık raporlarını istedi.
"50 özel hastane kapatılabilir"
Reşat Bahat, 50'den fazla özel hastanenin hızla kapatılacağını öngörüyor.
İstanbul'da iki üniversite hastanesinin de aralarında bulunduğu 6 kamu hastanesi için tahliye kararı çıkmıştı. Şimdi özel hastaneler mercek altında.
Bahat, "Depremden 15 gün sonra il sağlık müdürlüğü bu raporlarımızı istedi. Özellikle de radyoloji ünitelerimiz ve olabilecek bir hasarın, radyasyon güvenliğini sıkıntıya sokabilir diye bizden röntgen ya da radyasyonla ilgili bölümlerimizin ruhsatlarının yenilenmesini talep etti." dedi.
Peki deprem açısından riskli bulunan özel hastaneler ne olacak? Süreç nasıl ilerleyecek?
Bahat, "Muhtemelen ivedilikle bu raporları bir değerlendiriyor. Ondan sonra tabii ki raporlarının yeterli bulmadığı hastanelerden başka şeyler isteyecek. Kendi ekiplerini gönderebileceğini düşünüyorum. Hastane işletme sahipleri olarak depreme dayanıklı binalarda hizmet etmek istiyoruz." diyerek sözlerine şunları ekledi:
Türkiye genelinde 567 özel hastanenin 250'ye yakınının deprem açısından riskli olabileceği düşünülüyor.