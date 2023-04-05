İstanbul'daki 50 özel hastane kapatılabilir

"Ama bir, bize bir vakit verilmesi lazım. İki, bize kredi verilmesi lazım. Üç, bize yer gösterilmesi lazım. Kamu hastanelerini kapatabilirler, onlar iflas etmez. Onların getirilmiş çekleri yoktur ya da varsa bile kamu öder ama bizde işler öyle yürümüyor. Yani bizim mutlaka buradaki mağduriyetlerimizin ileride vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde çözülmesi gerekiyor."