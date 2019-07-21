Kabe yollarında pedal çevirdiler

Bisikletlerine atlayıp Londra’dan Mekke’ye yola çıkan bir avuç Müslüman, Hac vazifesini yerine getirmek için farklı bir yöntem seçiyor. Aralarında ekonomist, elektronik mühendisi gibi farklı mesleklere dahil olan 8 bisikletçinin bulunduğu Tour de Hajj adlı ekip, 6 bin 500 kilometre boyunca pedal çevirecek.

17 şehirden geçen tur ekibinin yolculuğu 60 gün sürecek. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’den geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ekiple yolculuk serüvenini ve Türkiye durağında yaşananları konuştuk. Turu organize eden Junaid Afzal, böyle bir organizasyonu düzenlemenin zorluğuna değiniyor ve bütün zorluklar karşısında Medine’ye gittiğinde insanlara ilham olmanın büyük amacıyla hareket ettiğini söylüyor.

TÜRKİYE’DEN BEKLENTİLER VAR

Toplantılar, planlar, idmanlar sonrası yola çıktıklarını anlatan Afzal, şöyle devam ediyor: “Başlangıçtan bitişe 60 gün sürecek inşallah. Seyahat hazırlıkları Ekim ayında başladı. Organizasyon ise Aralık’ın sonlarında başladı. Bu nedenle başlamadan önce hazırlanmak ve idman için sadece yaklaşık 6 ayımız vardı. Haziran’ın 7’sinde yola çıktık.”

Uçak yerine bisikletle gitmenin farklı bir fedakarlık örneği olduğuna değinen Afzal, Türkiye günleri için “Türkler bizim yaptığımıza karşı büyük bir muhabbet ve sevgi besliyor. Mutlaka buraya gelmeliydik. Hislerimizin gerçek olduğunu burada gördük. İnsanlar bizi her yerde çok iyi karşıladılar ve yolda sürekli birileri yemek poşetleri verdi. Türkiye’nin belirli bir şöhreti var ve buna bağlı olarak hakkında belirli bir beklenti var. Ancak Bosna’ya gittiğimde hiçbir beklentim yoktu. En çok etkilendiğim ülke orası oldu” ifadelerini kullanıyor.

REKLAM

İNSANLAR BİZE EŞLİK ETTİ

Türkiye ve Avrupa arasında büyük farklar olduğuna değinen bisikletçi, Türkiye hakkında şunları söylüyor: “Elhamdülillah Türkiye Müslüman bir ülke. Bizi çok hoş karşıladılar, sıcaklık, yakınlık gösterdiler. Hepsi harika insanlar çok güzel geri dönüşler aldık. Bize gıda, kalma yeri ve neye ihtiyacımız varsa yardımcı oldular. Ayrıca Cumhurbaşkanıyla görüştük, tek kelimeyle müthiş bir şeydi. Genellikle bir yerden bir diğer yere giderken bizimle birlikte gelenler oluyor. İnsanlar koşarak, arabayla, motorla bize eşlik ediyor. Hatta İstanbul’dan Bursa’ya kadar bizle gelenler oldu. Ki bu harika bir deneyimdi. Hayatta böyle bir şeyi ancak bir kez yaşayabilirsiniz. Türkler çok yardımsever her ne ihtiyacımız varsa bunu hemen karşılamak için uğraştılar. Avrupa’da ise Müslüman çok yok. Bu nedenle yaptığımız şeye Müslümanlarla toplu olarak aynı reaksiyonu göstermiyorlar. Bunun temel fark olduğunu söyleyebilirim.”

HELAL YEMEK BULMADA SORUN YAŞADIK

Yolculuk boyunca en büyük problemlerden birinin helal yemek bulma olduğunu belirten Afzal şunları paylaşıyor: “Avrupa’da birçok markete gidiyorsunuz ürünlerin helal olduğunu söylüyorlar ama helal sertifikası bulunmuyor. Bu nedenle bazı zorluklar oldu. Ama Elhamdülillah Türkiye’de neredeyse tüm yiyecekler helaldi. Aradığımız da buydu. Avrupa’da zaman zaman helal gıda bulmada sıkıntı yaşadık. Tabi zaman zaman yerel halkın kendi hazırladığı yiyecekleri verdikleri de oldu ama bu nadir bir durumdu.”

Türkiye ziyaretinde hislerinin gerçeğe döndüğünü belirten Tour de Hajj’ın ekip lideri Junaid Afzal, “İstanbul’dan Bursa’ya kadar bizle gelenler oldu. Hayatta böyle bir şeyi ancak bir kez yaşayabilirsiniz. Türkler çok yardımsever her ne ihtiyacımız varsa bunu hemen karşılamak için uğraştılar” diyor.

REKLAM

Hayalim gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tanışmasını hayat boyu unutamayacağını söyleyen Junaid Afzal, “O benim için sadece Türkiye’nin Cumhurbaşkanı değil, tüm müslümanların ve ümmetin lideri olarak herkese ilham veren bir şahsiyet. Onunla tanışmak bir hayalin gerçeğe dönüşmesiydi. Elhamdülillah buna imkan veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Kardeş gibi gördüğüm İsmail, Abdullah ve Beyza bize Türkiye’de yardımcı oldular ve bu görüşmeyi ayarladılar. Hayalim gerçek oldu” diyor. Erdoğan’ın Müslümanların lideri olarak birçok şey yaptığını hatırlatan gezgin, şöyle devam ediyor:

“Sadece Türkiye’yi değil, ümmeti temsil ediyor. Müslümanlara onun gibi önderlik eden başka bir Müslüman lider görmüyorum. Aynı zamanda Pakistan Başbakanı Khan’ın da hayranıyım. Bence o da Erdoğan’ı takip ediyor, onun yolundan gidiyor. Erdoğan makamında uzun süredir var ve olması gerektiği gibi Müslümanları temsil ediyor.”