Kadayıflı muhallebi tarifi: Lezzetli kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

İster beş çayında, ister akşam yemeklerinden sonra isterseniz de misafirlerinize ikram edebileceğiniz tatlı tariflerinden kadayıflı muhallebi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Hafif olmasından dolayı son dönemlerde popüler olan kadayıflı muhallebi en kolay nasıl yapılır haberimizde...
Kadayıflı muhallebi malzemeleri
Muhallebi için;
Bir litre süt
Yarın su bardağı toz şeker
İki kaşık mısır nişastası
İki kaşık un
Bir tane yumurta
Bir paket vanilya
Bir paket krem şanti
Kadayıfı için gerekli malzemeler:
250 gram kadayıf
Beş kaşık toz şeker
Dört kaşık tereyağı
İri dövülmüş ceviz
Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?
Öncelikle geniş bir tavanın içinde (tercihen yanmaz bir tava) tereyağını eritin. Kadayıfı ve şekeri tavaya koyun ve karıştırarak kavurun. Ardından içine dövülmüş cevizleri atın ve ocağın altını kapatın. Başka bir kabın içinde soğumaya bırakın.
- Daha sonra bir tencerenin içinde unu, nişastayı, vanilyayı, şekeri ve yumurtayı karıştırın. Üzerine sütü ekleyip karıştırmaya devam ederken pişirmeye başlayın. Muhallebi kıvamını aldıktan sonra soğuması için bir kenara bırakın. Soğuduktan sonra içine krem şantiyi ilave edin ve mikserle karıştırın.
Mutlaka buzdolabında dinlendirin
Kadayıflarınızın yarısını bir borcama iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını koyun. Her tarafı eşit olacak şekilde yaymaya özen gösterin. Üstüne de kadayıfların kalanını dökün ve yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. Dilerseniz üstüne nar, fındık, ceviz ya da Antep fıstığı serpiştirebilirsiniz. Tatlınızı en az iki saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
Kadayıflı muhallebi kaç kalori?
Bir yemek kaşığı damla sakızlı muhallebi: 31 kalori
Küçük kase damla sakızlı muhallebi: 124 kalori
Orta boy kase damla sakızlı muhallebi: 185 kalori
Büyük boy kase damla sakızlı muhallebi: 247 kalori
Bir porsiyon damla sakızlı muhallebi: 185 kalori
Su Muhallebisi Kaç Kalori?
Su muhallebisinin malzeme listesinde süt çok az bulunur. Yoğun olarak su ile hazırlanan bu muhallebi türü, çeşitlerine göre daha hafif bir lezzet olarak bilinir. Bu sebeple de kalori seviyesi daha düşüktür;
Küçük porsiyon su muhallebisi: 103 kalori
Orta boy porsiyon su muhallebisi: 142 kalori
Büyük boy porsiyon su muhallebisi: 178 kalori
100 gram su muhallebisi: 71 kalori