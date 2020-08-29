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Kadayıflı muhallebi tarifi: Lezzetli kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Türk mutfağının en pratik tatlılarından biri olan muhallebiyi bir de çıtır çıtır kadayıfla denediniz mi? Hem hafif, hem de yapımı kolay olmasından dolayı tercih edilen, misafirlerinize de ikram edebileceğiniz kadayıflı muhallebi tarifini sizler için derledik. İşte mutfakta fazla vakit kaybetmeyeceğiniz, lezzetli mi lezzetli kadayıflı muhallebi tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kadayıflı muhallebi
​Kadayıflı muhallebi

İster beş çayında, ister akşam yemeklerinden sonra isterseniz de misafirlerinize ikram edebileceğiniz tatlı tariflerinden kadayıflı muhallebi, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Hafif olmasından dolayı son dönemlerde popüler olan kadayıflı muhallebi en kolay nasıl yapılır haberimizde...

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Kadayıflı muhallebi malzemeleri

Muhallebi için;

Bir litre süt

Yarın su bardağı toz şeker

İki kaşık mısır nişastası

İki kaşık un

Bir tane yumurta

Bir paket vanilya

Bir paket krem şanti

Kadayıfı için gerekli malzemeler:

250 gram kadayıf

Beş kaşık toz şeker

Dört kaşık tereyağı

İri dövülmüş ceviz

Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir tavanın içinde (tercihen yanmaz bir tava) tereyağını eritin. Kadayıfı ve şekeri tavaya koyun ve karıştırarak kavurun. Ardından içine dövülmüş cevizleri atın ve ocağın altını kapatın. Başka bir kabın içinde soğumaya bırakın.

  • Daha sonra bir tencerenin içinde unu, nişastayı, vanilyayı, şekeri ve yumurtayı karıştırın. Üzerine sütü ekleyip karıştırmaya devam ederken pişirmeye başlayın. Muhallebi kıvamını aldıktan sonra soğuması için bir kenara bırakın. Soğuduktan sonra içine krem şantiyi ilave edin ve mikserle karıştırın.

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Mutlaka buzdolabında dinlendirin

Kadayıflarınızın yarısını bir borcama iyice yayın. Üzerine muhallebinin tamamını koyun. Her tarafı eşit olacak şekilde yaymaya özen gösterin. Üstüne de kadayıfların kalanını dökün ve yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın. Dilerseniz üstüne nar, fındık, ceviz ya da Antep fıstığı serpiştirebilirsiniz. Tatlınızı en az iki saat buzdolabında beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Kadayıflı muhallebi kaç kalori?

Bir yemek kaşığı damla sakızlı muhallebi: 31 kalori

Küçük kase damla sakızlı muhallebi: 124 kalori

Orta boy kase damla sakızlı muhallebi: 185 kalori

Büyük boy kase damla sakızlı muhallebi: 247 kalori

Bir porsiyon damla sakızlı muhallebi: 185 kalori

Su Muhallebisi Kaç Kalori?

Su muhallebisinin malzeme listesinde süt çok az bulunur. Yoğun olarak su ile hazırlanan bu muhallebi türü, çeşitlerine göre daha hafif bir lezzet olarak bilinir. Bu sebeple de kalori seviyesi daha düşüktür;

Küçük porsiyon su muhallebisi: 103 kalori

Orta boy porsiyon su muhallebisi: 142 kalori

Büyük boy porsiyon su muhallebisi: 178 kalori

100 gram su muhallebisi: 71 kalori

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