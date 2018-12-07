Hayat Kalp krizi önceden önlenebilecek
KALP

Kalp krizi önceden önlenebilecek

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) bilim insanlarının yaptığı çalışma sonucu kalp krizi riskini önceden tahmin edebilen biyosensör geliştirildi. PAÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar, "Kolumuza taktığımız bir saat gibi ya da herhangi bir şeker ölçüm cihazı gibi geliştirildiğinde kalp krizi riskini anlık olarak görebileceğiz" dedi.

AA
Geliştirilen cihazlar ile kalp krizi riskleri en aza indirilecek.
Geliştirilen cihazlar ile kalp krizi riskleri en aza indirilecek.

PAÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necip Atar ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola'nın ortaklaşa yürüttükleri kalp krizi riskini tahmin edebilen biyosensör geliştirme çalışmaları yaklaşık 9 aylık sürdü.

  • "Biosensors and Bioelectronics" isimli dergide de yayımlanan çalışmada geliştirilen elektrokimyasal biyosensör, kalp kasında meydana gelen hasarlar sonrasında kan dolaşımına salınan ve kalp krizini tetikleyecek troponin değerlerini anlık ve yüksek seçicilikle tespit edecek. Böylelikle zaman içinde oluşabilecek riskler en aza indirgenerek, kalp krizi riskleri önceden belirlenecek.

Kalp rahatsızlıkları ölüm oranı en yüksek olan hastalıklar

Prof. Dr. Necip Atar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan rapora göre hipertansiyon etkili koroner kalp yetmezliği, doğumsal kalp deliği ve koroner damar rahatsızlıkları içeren kardiyovasküler bozuklukların ölüm oranı en yüksek hastalıkların başında geldiğini belirtti.

Nanoteknolojik esaslı biyosensörlerin geliştirilmesi, elektrokimyasal sensörlerin hazırlanması, çevre açısından bunların değerlendirilmesi gibi birçok konuda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Atar, şunları söyledi:

"Son yaptığımız çalışmada, kalp krizi riskini anlık tahmin eden bir biyosensör geliştirdik ve bu biyosensör, Avrupa'da yüksek impakt faktörlü dediğimiz prestijli bir dergide Biosensors and Bioelectronics'te yayımlandı.

Plazmada eser oranda bulunan troponin 1 isimli madde kalp hasarlarından sonra anlık olarak yükselmektedir ve bunun sonucu kalp krizi gerçekleşmekte, nefes darlığı meydana gelmektedir. Bu madde kanda 1 hafta gibi bir süreyle bulunmaktadır. Bunu kalp krizi öncesi hızlı bir şekilde sensörle tayin ettiğimiz zaman kalp krizinin önüne geçmiş olacağız. Bu da tıp anlamında çok önemli bir keşif ve buluş olarak değerlendirilecektir."
  • Bu biyosensör elektrotunun bor nitrür kuantum nano parçacıklarla yapıldığına işaret eden Atar, "Türkiye, dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olmasından dolayı bor nitrür de tamamen milli ve yerli bor kimyasallarından elde edilen bir nano malzeme. Bu nano malzeme de biyosensörün temelini teşkil etmekte" diye konuştu.

Atar, bunun yanı sıra geliştirilen elektrokimyasal biyosensörün, şimdiye kadar kullanılan troponin kan testlerinden önemli bir farklılık ve avantajlar içerdiğini, bundan dolayı seçiciliği yüksek ve hızlı cevap alabilen biyosensörün kalp krizi gibi önemli sağlık risklerini önceden tahmin ederek ölüm riskinin azalmasını sağlayacağını, tedaviye başlama zamanı ve uygun tedavi konusunda yol gösterici olacağını ifade etti.

Karatay'a o sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı
HAYAT
Karatay'a o sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı

Şifa cennet meyvesinde saklı
HAYAT
Şifa cennet meyvesinde saklı

2023'e kadar kaldırılacak
HAYAT
2023'e kadar kaldırılacak

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.