​Kanseri tespit eden ilaç

TENMAK Başkanı Dr. Abdülkadir Balıkçı, “Normalde kanser hücerelerinin öldürmek için uzun yıllardan beri kullanılan radyoterapi yöntemi var. Kanserli olan bölgeye bir radyosyan kaynağı verip oradaki hücreleri öldürmeye çalışıyorsunuz. O çok geniş bir hücre olduğu için oradaki sağlıklı dokuları da öldürüyor. Ya da kanserli hücre çok içerde oluyor. Örneğin, akciğerdeyse oraya gidene kadar yoldaki bütün hücrelere de zarar verebiliyor. Geliştirdiğimiz hadron terapi ile bölgeyi çok küçük atomik seviyede bile tespit edip oraya istediğiniz radyasyon dozunu yollayabiliyorsunuz. Pahalı bir sistem tabi, her kanser türüne uygun olmayabiliyor.” dedi.

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