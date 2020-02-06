Hayat Kar yağışı kapıda Siyah buza dikkat edin
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Kar yağışı kapıda: Siyah buza dikkat edin

Kar yağışı kapıda: Siyah buza dikkat edin

İstanbul'da hava sıcaklığı düşerken sağanak yağış ve kar yağışının gelmesi de bekleniyor. Karda yürümek birçok sakatlanmaya neden olurken, siyah buz diye tabir edilen ve görülmeyen ince buz tabakaları kayıp düşmelere ve sakatlanmalara yol açabiliyor. Karda düşmeler ve sakatlanmalara karşı alınabilecek bireysel önlemleri anlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Aybars Tekcan, karda güvenli yürüyüşün 10 kuralını açıkladı: “Uygun ayakkabı giyin, küçük adımlar atın, ellerinizi cepten çıkarın, dizlerinizi bükülü tutun, güneş gözlüğü takın, kulaklarınızı açık tutun, ıslak zemine ve bina girişlerine dikkat edin, kestirme yollardan kaçının."

Haber Merkezi DHA
Siyah buz diye tabir edilen ve görülmeyen ince buz tabakaları kayıp düşmelere ve sakatlanmalara yol açabiliyor
Siyah buz diye tabir edilen ve görülmeyen ince buz tabakaları kayıp düşmelere ve sakatlanmalara yol açabiliyor

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Op. Dr. Aybars Tekcan, karlı havada yürümenin tehlikelerine dikkat çekerek “Kış havasında ve zemin karla kaplı olduğunda, mevsimin güzelliğinin tadını çıkarmak için yürüyüşe çıkmaktan daha güzel bir şey yoktur. Öte yandan, kışın dışarı çıkmak zor ve tehlikeli olabilir. Dondurucu yağmur, buzlu yüzeyler ve kar yığınları yayalar için tehlike oluşturabilir. Yürürken kayma ve düşme, çok sayıda yaralanmaya neden olur ve yaralı kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir” dedi.

"Uygun ayakkabıyla küçük adımlar"

Basit önlemlerle kışın açık havada yürümenin daha güvenli hale getirilebileceğine dikkati çeken Op. Dr. Tekcan, şu tavsiyelerde bulundu:

  • “Öncelikle uygun ayakkabı giyin. Uygun ayakkabılar tüm ayağın zeminin oturmasını sağlamalı ve tabanında görünür çıkıntılara sahip olmalı. Pürüzsüz, düz tabanlı ve ağır ayakkabılardan kaçının. İkinci olarak da kar veya buzda yürürken küçük adımlarla yürüyün. Hafif derecede öne doğru eğilin. Bu sizin gövde ağırlık merkezini hafif öne alınmasına yol açacaktır. Merdivenden aşağı inerken, korkulukları sıkıca tuttuğunuzdan ve her adımda ayaklarınızı sağlam bir şekilde yere bastığınızdan emin olun.”

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"Ellerinizi cebinize sokmayın"

Ellerin asla cebe sokulmaması gerektiğini de ifade eden Op. Dr. Tekcan, “Üçüncü önerim ise ellerinizi cepten çıkarın. Düşmeye hazırlıklı olun. Eğer düşerseniz, uyluk, kalça ve omuzunuza sıralı temaslarla düşün. Kendinizi desteklemek için uzanmış kolları kullanmaktan kaçının. Dördüncü olarak dizlerinizi biraz bükülü tutun. Bu, ağırlık merkezinizi yerden daha düşük tutacak ve bu da vücudu daha da dengeli olmasını sağlayacaktır. Beşinci kural ise görmek ve görülmek için aksesuar kullanın. Karın yansıtıcı ışığında görebilmeniz için güneş gözlüğü takın. Ayrıca, sürücülerin sizi kolayca görebilmesi için parlak bir palto veya eşarp kullanın. Altıncı olarak duyabildiğinizden emin olun. Çevreyi görmek önemli olmakla birlikte, yaklaşan trafiği ve diğer sesleri duyabildiğinizden de emin olmak istersiniz. Yaklaşmakta olan trafiği veya kar temizleme ekipmanını duymanızı engelleyebilecek müzik dinlemekten veya sohbet etmekten kaçının” dedi.

"Zemine ve çatılara dikkat edin"

Siyah buz diye tabir edilen ince buz tabakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Op. Dr. Tekcan şunları söyledi: “Yedinci önerimde de ıslak kaldırım (siyah buz) olarak görünebilecek ince buz tabakaları için dikkatli olun. Genellikle sabahları, gölgeli noktalarda veya gün boyunca güneşin parladığı alanda eriyen kar gece donarak buz haline gelebilir. Sekizinci kural da bir binaya girerken dikkatli olun. Okul, iş, alışveriş merkezi gibi varış noktalarınıza geldiğinizde, binaya girerken yere baktığınızdan emin olun. Zemin erimiş kar ve buz ile kaygan olabilir.

Ayakkabılarınızdaki karı temizleyerek bina içine girin. Bina içindeki pürüzsüz zemin kaymanıza neden olabilir. Dokuzuncu olarak kestirme yollardan kaçının. Aceleniz varsa kısa yollar iyi bir fikirdir ancak yerde kar ve buz varsa kötü bir fikir olabilir. Bu kestirme yollar daha az kullanıldığından kar ve buz temizlenmesi genellikle yapılmamaktadır. Bu durum sizi tehlikeye atabilir. Son olarak yürüdüğünüz yerin yukarısına bakın. Neyin altında yürüdüğünüze dikkat edin. Çatı ya da tentelerde eriyen kar veya buz aşağıya düşerek yaralanmalara neden olabilir.”

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FOTOĞRAF 13
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(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
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(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
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(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
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(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
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(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
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(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
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(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi
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