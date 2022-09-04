Kataraktta genetik de etkili

Göz içinde yer alan ve görüntüyü retina tabakası üzerine odaklamak olan merceğin bozularak saydamlığını yitirmesine katarakt adı veriliyor. Hastalıkla göz merceği adeta buzlu cam haline geliyor. Saydamlığını yitiren mercekler, ışık ve görüntünün retina tabakasına ulaşmasını engelleyerek görme kaybı yaşanmasına yol açıyor. Halk arasında daha çok yaşlı hastalığı olarak bilinen kataraktın çocuklarda da görülebildiğini anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erhan Sarışın, “Çocukluk yaşlarında metabolik hastalıklar, anne karnında geçirilen enfeksiyonlar, ilaç kullanımı ve akraba evliliği katarakta sebep olabiliyor. Bulanık görme, renklerde solma ve okumada güçlük çekme gibi belirtilerin katarakt belirtileri olarak öne çıkarken, hastalıktan kurtuluşun tek yolu ise ameliyat” diye konuştu.

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PARMAĞINI DAHİ GÖREMİYOR

Göz merceğinin etrafında yer alan adelenin kasılıp gevşeyerek merceğin kırılma gücünü değiştirdiğini anlatan Sarışın, “Yakını ve uzağı bu sayede görebiliyoruz. Rabbimizin yarattığı mercek bütün ışıkları göz içine geçirmiyor. Görebildiğimiz dalga boyutlarındaki ışınları geçiriyor. Yani zararlı ışınların göze girmesine engel oluyor. Bu mercek yaşlanmaya bağlı olarak saydamlığını yitiriyor, sisleniyor. Böylece hastalar zaman içinde bulanık görmeye başlıyor, hastalık tam ilerlediğinde ise parmaklarını dahi göremez hale geliyor. Hastalığın ileri evresinde göz tansiyonu da oluşabiliyor” şeklinde konuştu.

Op. Dr. Erhan Sarışın



DARBE ALMAK KATARAK YAPABİLİR

Vatandaşların daha çok yaşlandığında karşılaştığı katarakt rahatsızlığının az miktarda bebek ve gençlerde de görüldüğüne işaret eden Sarışın, yetişkinlerde ise uzun süre kortizon kullanımı, şeker, hipertansiyon, glokom hastalıkları, göziçi iltihaplar, darbeler, radyasyona veya uzun süre güneş ışına maruz kalmak katarakta sebep olabiliyor” diye açıkladı.

TEK ÇARE AMELİYAT

Kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğuna vurgu yapan Dr. Sarışın, “ Ameliyatla göz içine mercek konuluyor. Eğer mercek konulmazsa dizilerde olduğu gibi 20 numara şişe camı gibi gözlük takılır. Son yıllarda uzak ve yakını görebilmeyi sağlayan mercekler geliştirildi. Yalız bunlarda gece ışık parlaması daha sık olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Katarakt dünyada en çok yapılan ameliyatların başında geliyor. Geçtiğimiz yıllarda ABD’de 3.5 milyon katarakt ameliyatı yapılırken bu rakam ülkemizde 500 bin civarındaydı.