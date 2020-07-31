Kavurma nasıl yapılır? Ağızda tadını bırakan kavurma tarifi

Kurban bayramında her sene olduğu gibi yine kurbanlar kesilecek, kavurma ise yine en çok tüketilecek yemek olacak. Et kavurma soframızı bu yılda şenlendirecek. İşte kavurma tarifi...

HAYAT Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

KAVURMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kg koyun but (Kuşbaşı doğranmış)

-100 gr kuyruk yağı

-½ bardak sıcak su

-Tuz

-Karabiber

-Kekik

-İsteğe göre pul biber

HAYAT Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

KAVURMANIN TARİFİ

Etin yağını öncelikle ince ince doğrayın. Suyunu salana kadar kavurun. İçine yıkanan kuşbaşı doğranmış eti salın. Et kendini salıncaya kısık ateşte bırakın. Et suyunu çekince sıcak suyunu ekleyin. Ağzını kapatın ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin. Pişen etinizi ara ara hafifçe karıştırın. Etler yumuşayınca tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin yavaşça karıştırın ve altını kapatın.

Afiyet olsun.