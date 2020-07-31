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Hayat Kavurma nasıl yapılır? Ağızda tadını bırakan kavurma tarifi
YEMEK TARİFLERİ

Kavurma nasıl yapılır? Ağızda tadını bırakan kavurma tarifi

Kavurma nasıl yapılır? Ağızda tadını bırakan kavurma tarifi

Kurban bayramının ilk gününe geldik. Müslüman alemi için büyük olan Kurban bayramının olmazsa olmazı kavurmanın nasıl yapıldığını vatandaşlar internetten araştırıyor. Peki kavurma nasıl yapılır? İşe detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Kurban bayramında her sene olduğu gibi yine kurbanlar kesilecek, kavurma ise yine en çok tüketilecek yemek olacak. Et kavurma soframızı bu yılda şenlendirecek. İşte kavurma tarifi...

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
HAYAT
Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

KAVURMA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

  • -1 kg koyun but (Kuşbaşı doğranmış)
  • -100 gr kuyruk yağı
  • -½ bardak sıcak su
  • -Tuz
  • -Karabiber
  • -Kekik
  • -İsteğe göre pul biber

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
HAYAT
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

KAVURMANIN TARİFİ

Etin yağını öncelikle ince ince doğrayın. Suyunu salana kadar kavurun. İçine yıkanan kuşbaşı doğranmış eti salın. Et kendini salıncaya kısık ateşte bırakın. Et suyunu çekince sıcak suyunu ekleyin. Ağzını kapatın ve yaklaşık 45 dakika kadar pişirin. Pişen etinizi ara ara hafifçe karıştırın. Etler yumuşayınca tuzunu ve diğer baharatlarını ekleyin yavaşça karıştırın ve altını kapatın.

Afiyet olsun.

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