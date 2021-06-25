Özgün Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
DİNİ BİLGİLER

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban kesecek vatandaşlar tarafından kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı'nda et dağıtımı nasıl yapılır? Haberimizde kurban eti nasıl dağıtılır? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban eti nasıl dağıtılır: Kurban eti kimlere dağıtılır?
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Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz Salı ve 23 Temmuz Cuma günleri arasında idrak edilecek. Kurban kesecek vatandaşlar tarafından kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? Peki Kurban Bayramında et dağıtımı nasıl yapılır? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının cevabı...

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
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Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
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Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Kurban eti nasıl dağıtılır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Kurban

Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

Kurban eti nasıl dağıtılmalı?
OYNAT 02:15
Kurban eti nasıl dağıtılmalı?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık alımları da hızlandı. Allah'a yaklaşmak olan bu ibadeti eda edeceklerin merak ettiği 'Kurban eti nasıl dağıtılmalı?' konusunu ele aldık. Ünlü isimler Bekir Develi, Senai Demirci, Ahmet Yenilmez, Kadir Çöpdemir ve Ahmet Murat kurban etinin nasıl dağıtılması gerektiğini anlattı.



İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?
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Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır?

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

Kurbanın dini dayanağı nedir?
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Kurbanın dini dayanağı nedir?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.


Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?
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Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.


Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
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Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.

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