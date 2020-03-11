Hayat Kayseri İl Sağlık Müdürü Benliden koronavirüs açıklaması Kayseride henüz tespit edilmiş vaka yoktur
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli'den koronavirüs açıklaması

Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli'den koronavirüs açıklaması: Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, kentte henüz tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bulunmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ali Ramazan Benli
Ali Ramazan Benli

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, bazı televizyon kanallarındaki Kovid-19 haberlerinde, Kayseri plakalı bir ambulansın görüntülerinin yer alması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, televizyon kanallarındaki görüntü ile "Kayseri'de koronavirüs var" algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Havaalanında, yurt dışından gelen hastalarımız ön hekimlerimizin muayenesinden geçirilmektedir. Riskli olacağı düşünülenler yine mahallinde enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilip muayene edilmektedir. Şüpheli vaka olarak belirlenenler 112 ambulansımız ile referans hastanemize korunmalı bir şekilde taşınmaktadır. Sonuçları da Bakanlığımız paylaşmaktadır. Bu görüntü geçen hafta çekilmiştir. Kayseri'de henüz tespit edilmiş vaka yoktur."

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