Kedi sağlık demek

Uzmanlara göre kedi beslemek strese bağlı oluşabilecek kalp krizi, tansiyon, felç, depresyon, alerji ve solunum rahatsızlıklarından koruyor. Veteriner Dr. Ebru Akbaş, “New York Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, evcil hayvan sahiplerinin diğerlerine göre daha düşük tansiyona sahip olduğunu ortaya çıkardı” dedi. Psikiyatrist Doç. Neriman Kilit ise kedi olan evde büyüyen bebeklerin daha erken ses çıkardığını söylüyor.
Kedilerin insanlar üzerindeki pozitif etkisi yapılan araştırmalarla kanıtlandı. Veteriner İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akbaş, “Minnesota Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre kedi sahibi olmayanlar kalp ve damar hastalıklarından ölmeye %30 ile 40 oranında daha fazla meyilli. Yine araştırmalara göre, yeni doğan bir bebeğin evinde kedi olması, çocuğun alerji olma riskini yüzde 50 oranında azaltıyor. Buffalo’daki New York Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, evcil hayvan sahiplerinin diğerlerine göre daha düşük tansiyona sahip olduğunu ortaya çıkarıyor. Hiperaktif çocukların kedi ile büyümeleri, oyun oynarken enerji harcamalarını ve kedilerin temel ihtiyaçlarını takip ederken sorumluluk duygularının gelişmesine katkıda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Akbaş, “Kedi ile yaşayan insanların kedisiz yaşayan insanlara göre daha kuvvetli bağışıklık sistemine sahip olduğu kanıtlanmıştır. Kedi epiteline bağlı solunum sitemi alerjileri ve astım hastalarının çocukluktan itibaren temas halinde olmaları alerji olasılığını azaltır ve direnç geliştirir. Kedi tükürüğünün yara iyileştirici özelliği vardır.” şeklinde konuştu.
AHLAKİ DEĞERLERİ ARTIRIYOR
Evcil hayvanlarla büyümelerinin çocukların gelişimine katkı sağladığını söyleyen Çocuk-Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit “Evcil hayvanla büyüyen çocuk canlıya zarar verilmemesi gerektiği, canlıların birbirine bakması, koruması ve paylaşması gerektiği düşüncesine sahip olur. Ayrıca kendini sakinleştirme ve rahatlatmanın çok uygun bir yöntemiyle karşılaşmış oluyor.” dedi. Bebeklerin evcil bir hayvanla vakit geçirirken daha erken yaşlarda ses çıkartmaya çalıştıkları dile getiren Kilit, şunları söyledi:
“Cevap vermese de hayvanla çocuklar arasında bir iletişim oluşuyor. Ayrıca evcil hayvanla oyun oynarken fiziksel olarak efor sarf edip enerjisini atıyor, ince ve kaba motor gelişimleri de destekleniyor. İlerleyen yaşlarda çocuğun empati yeteneğini geliştiriyor, öz güvenini artırıyor, sorumluluk duygusu kazandırıyor, üretken biri olmasına katkıda bulunuyor, manevi hazları ön plana almasını ve maddiyatçılıktan korunmasını sağlıyor.”