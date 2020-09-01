Keşkül tarifi: Lezzetli, güzel keşkül nasıl yapılır?

Sofralarınıza neşe katacak ve sizi yormadan yapılan keşkül tarifini sizler için derledik. Enfes yemek tariflerinden keşkül tatlısı için tarifimize buyurun.
Keşkül tarifi
Malzemeler:
2 Çorba kaşığı pirinç unu
1 Çorba kaşığı mısır nişastası
1/4 (Çeyrek) su bardağı toz badem
1 Paket vanilya
1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker
1 Litre süt
1 Adet yumurta sarısı
Servis malzemeleri
Yeteri kadar bütün çiğ badem
Yeteri kadar toz tarçın
Yapılışı:
Tencereye pirinç ununu alın.
Nişastayı ve toz bademi ekleyin.
Vanilyayı ve şekeri ekleyin.
Sütü yavaş yavaş eklerken bir taraftan karıştırın.
Yumurta sarısını ekleyin karıştırmaya devam edin. Tencereyi ocağa alıp puding kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
Soğumasını beklemeden kaselere paylaştırın. Badem ve toz tarçınla servis edin.
Keşkül kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlanan keşkül 20 dakikada pişer.
Keşkülün kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan keşkülün kalorisi 358,5.
Keşkül yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Keşkül için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14,25 lira.