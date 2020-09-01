Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Keşkül tarifi Lezzetli, güzel keşkül nasıl yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

Keşkül tarifi: Lezzetli, güzel keşkül nasıl yapılır?

Keşkül tarifi: Lezzetli, güzel keşkül nasıl yapılır?

Sütlü tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden biri keşkül tatlısıdır. Sofralarınızı şenlendirecek enfes bir lezzet. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen keşkülü yapması da oldukça kolay. Peki keşkül nasıl yapılır? İşte lezzetli keşkül tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keşkül
Keşkül

Sofralarınıza neşe katacak ve sizi yormadan yapılan keşkül tarifini sizler için derledik. Enfes yemek tariflerinden keşkül tatlısı için tarifimize buyurun.

Kadayıflı muhallebi tarifi: Lezzetli kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?
HAYAT
Kadayıflı muhallebi tarifi: Lezzetli kadayıflı muhallebi nasıl yapılır?

Keşkül tarifi

Malzemeler:

2 Çorba kaşığı pirinç unu

1 Çorba kaşığı mısır nişastası

1/4 (Çeyrek) su bardağı toz badem

1 Paket vanilya

1/2 (Yarım) su bardağı toz şeker

1 Litre süt

1 Adet yumurta sarısı

Servis malzemeleri

Yeteri kadar bütün çiğ badem

Yeteri kadar toz tarçın

Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?
HAYAT
Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?

Keşkül.

Yapılışı:

Tencereye pirinç ununu alın.

Nişastayı ve toz bademi ekleyin.

Vanilyayı ve şekeri ekleyin.

Sütü yavaş yavaş eklerken bir taraftan karıştırın.

Yumurta sarısını ekleyin karıştırmaya devam edin. Tencereyi ocağa alıp puding kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.

Soğumasını beklemeden kaselere paylaştırın. Badem ve toz tarçınla servis edin.

Keşkül kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan keşkül 20 dakikada pişer.

Keşkülün kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan keşkülün kalorisi 358,5.

Keşkül yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Keşkül için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14,25 lira.

Abone Ol Google News
Üvey kızına dehşeti yaşatmıştı

Üvey kızına dehşeti yaşatmıştı

​Öz anne 4.5 yıla isyan etti, anlattıkları yürekleri dağladı.
Ateş püskürdü

Ateş püskürdü

"​Vurun ulan vurun ben kolay ölmem..."
Avukatlıktan men tartışılmalı

Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankarta tepki.

Bizden çaldıkları eserlerle her yıl milyar eurolar kazanıyorlar.

​26 ilde 2711 kişiye soruldu..

​Formula 1 İstanbul'da bilet fiyatları belli oldu.

​İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı.

​Vedat Muriqi'nin transferini detaylarıyla açıkladılar.

Mardin'de<br>dev operasyon

Mardin'de
dev operasyon

​Bu sabah 1831 personelin katılımıyla başlatıldı.

​A Milli Takımımızın yeni formaları tanıtıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.