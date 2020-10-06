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Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Misafirleriniz için şerbetli mi yoksa sütlü tatlı mı yapacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız Kıbrıs tatlısıyla sütlü tatlı ve şerbetli tatlı karışıklığını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Peki Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte Kıbrıs tatlısı tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kıbrıs tatlısı.
Kıbrıs tatlısı.

En nefis Kıbrıs Tatlısı tarifi nasıl yapılır? Evde hazırlayacağınız Kıbrıs Tatlısı tarifinin malzemeleri, tarifin kalori ve besin değerlerini merak ediyorsanız doğru sayfadasınız. Tatlı tarifi olan Kıbrıs tatlısı için buyurun...

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Kıbrıs Tatlısı Tarifi

Malzemeler:

1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

3 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıvı Yağ

1 Paket Kabartma Tozu

1 Su Bardağı Kıyılmış Ceviz

1 Su Bardağı Rendelenmiş Hindistan Cevizi

1 Su Bardağı Galeta Unu

Şerbet Malzemeleri

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Su

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

Kıbrıs tatlısı.

Kıbrıs Tatlısının Yapılışı

Toz şeker ve yumurtayı kabarana kadar 5 dakika çırpın.

Kalan kek malzemeleri sırasıyla ilave edip karıştırın. Büyük boy yağlanmış bir borcama harcı yayın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kürdan batırdığınızda temiz çıkana kadar pişirin.

Şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve kenara alıp soğutun. Fırından çıkan keke 3 dakika sonra ılık şerbeti dökün.

Kek tamamen oda sıcaklığına gelince krema malzemelerini krema hariç tencerede karıştırın ve koyulaşana kadar pişirin.

Kremayı da ekleyip çırpın ve tatlının üzerine yayın. Bol Hindistan cevizi ile üzerini kaplayın. Buzdolabında soğuttuktan sonra dilimleyerek servis edin.

Kıbrıs tatlısı kaç dakikada pişer?

2 saat hazırlanan tatlı 30 dakikada pişer.

Kıbrıs tatlısının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan tatlının kalorisi 286.

Kıbrıs tatlısı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kıbrıs tatlısı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 36 lira.

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