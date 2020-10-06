Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi: Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Misafirleriniz için şerbetli mi yoksa sütlü tatlı mı yapacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız Kıbrıs tatlısıyla sütlü tatlı ve şerbetli tatlı karışıklığını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Peki Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? İşte Kıbrıs tatlısı tarifi...

Haber Merkezi 06 Ekim 2020, 12:49 Yeni Şafak