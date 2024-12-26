Kıraç için vasi talebi

İnan Kıraç, 78 yaşındaki Emin Alangoya ile evlendi. İpek Kıraç babası İnan Kıraç’a vasi atanması için mahkemeye başvurdu. Başvuruda, babasının “muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunu” yaşadığını ileri sürdü. 2 aylıkken Suna ve İnan Kıraç tarafından evlat edildiğini belirten İpek Kıraç, "Suna Kıraç’ın 2020’de vefatı sonrası babamın hayatına giren bazı şahıslar, babamın akli melekelerinin zayıflamasını istismar etmekte olup adeta babamın yaşamını tüm açılardan istila etmişlerdir” dedi.