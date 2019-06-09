Kırılan dişinden dil kanseri oldu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan Halime Elçin (75), dil kenarında yaklaşık bir yıldır yanma ve geçmeyen yaraların bulunması nedeniyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemede, daha önce çekilen dişlerinin yerine gerekli diş protezleri yaptırılmadığı için dilde oluşan yaranın dil kanserine neden olduğu tespit edildi. Elçin, hastalığın tedavisi için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar'a başvurdu.

Dil kanserinde erken teşhis önemli

Dil kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, ağızda ve dilde çıkan aft ve yaraların bir hafta ile on gün gibi kısa sürede geçmemesi halinde KBB Hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti. Dr. Kenar, "Klinik seyri kısa sürede ölümcül olan dil kanserinin tedavisinde dildeki tümörlü bölgenin etrafında geniş bir sağlam doku kalacak şekilde çıkarılması gerekir. Çünkü dil kanserinde tümörün büyüklüğünden ziyade derinliği önemli.

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