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Kışın sofranızdan eksik etmeyin vücudu tedavi ediyor

Kelle paça, çok sık tüketilmese de yoğun faydalara sahip olan bir çorba. İçeriğindeki protein oranının yanı sıra besleyici içeriği sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu bir özelliği var. Düzenli olarak tüketilmesi bağışıklığı güçlendiriyor. Doğal beslenmeyi tavsiye eden Dr. Muammer Yıldız kelle paça çorbasının faydalarını sıraladı.

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Haber Merkezi Diğer
Kışın sofranızdan eksik etmeyin vücudu tedavi ediyor
Foto: Arşiv.

Hava sıcaklıklarının zaman zaman eksi 15'lere kadar düştüğü ülkemizde enfeksiyonlar da artmaya başladı. Hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar ise çözümü doğal yollarda arıyor. Doğal yolların başında ise özenle hazırlanan çorbalar geliyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kelle paça çorbası, içenin hem içini ısıtıyor hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlıyor. Lezzetiyle de bilinen kelle paça çorbası, şifa deposu olarak gösteriliyor. Özenle hazırlanan kelle paça çorbası, antibiyotik görevini ve kemik iliklerine fayda konusunda büyük rol de üstleniyor. Kelle paça çorbasının içerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor.

Dr. Muammer Yıldız kelle paça çorbasının faydalarını sıraladı:

Kelle paça çorbasının içeriğinde kemiğin yapısındaki kolajen proteini, magnezyum ve kalsiyum bulunur bu durum kemik kırılmalarının iyileşme sürecini hızlandırır ve eklem ağrılarını azaltır.

Çocukların kemik gelişimini destekler, kemiklerin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur ve kemik erimesiyle savaşır.

Bağ dokusunu desteklemesiyle dejeneratif eklem hastalıklarıyla savaşır ve kemik erimesiyle savaşmada etkilidir.

Kolajen üretimiyle cildin genç görünmesine katkı sağlar.

Antioksidan etkisi ile bağışıklığı güçlendirir.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korur.

Yüksek kalorili ve yağlı olmasından dolayı kilo almak isteyenler için sağlıklı bir kilo alımını sağlar ancak yağ oranı yüksek olduğu için aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

Enerji verir.

Kanserle savaşır.

Sindirim sistemini korur ve iyileşmesine yardımcı olur. İçeriğindeki proteinler ağız sağlığını olumlu yönde etkiler, diş eti hasarını onarmaya fayda sağlar.

Saç ve tırnakların uzamasına destek olur.

Viral ve bakteriyel enfeksiyonları uzak tutmaya yardımcı olan arginin ile soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve ateş görülme olasılığını azaltır.

Limon, sirke ve sarımsak ile birlikte antibiyotik etki yaratır.

Antiviral ve antibakteriyel etkisi ile vücudu enfeksiyonlara karşı savaşmada yardımcı olur.

İçerdiği amino asitler sayesinde uykuyu destekler.

Omega-3 bakımından zengindir ve beyin gelişimini destekler.

Kasların güçlenmesini ve kas ağrılarının azalmasını sağlar.

Eklemlerdeki sıvıların korunmasını sağlar.

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