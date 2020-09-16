Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır?

Dünya

İsrail'le normalleşme kervanına başka hangi ülkeler katılacak?

İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. Suudi Arabistan'ın her ne kadar Filistin meselesinin 'adil çözümü'nden yana olduğunu söylese de maşaları olan BAE ve Bahreyn'in imzaladığı anlaşmaların sonuçlarını beklemekten yana.