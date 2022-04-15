Kitap Fuarı’nda buluşalım

“Bir ev nasıl yılda bir defa temizlenir, örümcek ağlarından kurtarılır, kiremitleri aktarılır, sıvanır, yıkanır, onarılır ve badana edilir; yani yeni yapılmış hale getirilirse, bir ruh da yılda bir kere böyle bir genel temizlik ve revizyon ister. Bir şehrin temizlenmesi, onarılması, yeniden yapılması, sıva, boya ve badanalarının tazelenmesi ile Müslüman bir şehrin oruç boyunca ruhî canlılık ve hareketi, yükselme ilerlemesi birbirini çok andırır. Oruç, demek ki bir noktadan bakılınca, ruhun ve vücudun dezenfekte edilmesi oluyor.” Bu sözler geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan şair ve yazar Sezai Karakoç’a aittir. Ramazan ayının manevi iklimini en iyi hissettiğimiz adresler camilerdir. İstanbul’da Fatih ve Çamlıca Camii, Ankara’da ise Ahmet Hamdi Akseki Cami avlusu aynı zamanda Kur’an’ın ilk emri olan Oku ayetinden ilhamla kapılarını geleneksel kitap fuarına açtı.

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İKİ YILIN ARDINDAN YENİDEN

İki yıldır pandemi nedeniyle ara verilen kitap fuarı bu yıl Ramazan ayında yeniden okurla buluştu. Artık Ramazan ayıyla özdeşleşen Diyanet Vakfı’nın organize ettiği 39. Kitap ve Kültür Fuarı bu yıl 27 Nisan tarihine kadar kitap kurtlarını ağırlayacak. 1983 yılının Ramazan ayında Diyanet Vakfı’nın organizasyonu ve 30-40 kadar yayınevinin öncülüğünde başlayan fuar bugün onlarca yayınevini ve okuru ağırlamaya devam ediyor. Yaklaşık 2500 metrekarelik kapalı alanda 100’ün üzerinde yayıncının katıldığı fuarlarda söyleşi ve imza programlarının yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de yer alıyor. Özellikle hafta sonları, iftardan sonra okurların yoğun ilgisini görüyor. Yabancı dilde yayınlara ve yayıncılara bu sene ilk defa özel bir alan verilen fuar, uluslararası bir boyut kazandı.

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40 YILI GERİDE BIRAKACAK

Her gün 11:00-00:00 saatleri arasında açık olan fuarın bu yıl adresi Çamlıca ve Fatih Cami avluları oldu. Bir yıl sonra 40 yılı geride bırakacak olan fuar İstanbul’da Sultanahmet Camii avlusunda, Ankara’da ise Kocatepe Camii avlusunda başlamıştı. Ancak 40 yıl içinde adresi sürekli değişen fuar İstanbul’da sırasıyla Beyazıt Meydanı, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Meydanı’nı gezdikten sonra bu yıl Fatih Camii avlusuna taşındı. Ankara’da ise Ahmet Hamdi Akseki Camii avlusunda okurlarını ağırlamaya devam ediyor. Bir kaç neslin okuma serüveninde yer edinen kitap fuarı her yaştan okura hitap ediyor. İlk yıllarda yalnızca dini yayınların satıldığı fuar günümüzde farklı yayınevlerinin çıkardığı kültür, tarih, edebiyat ve fikir kitaplarını da okurla buluşturuyor.

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ÖRNEK OLDU

Kitap fuarına eş olarak son yıllarda ilçe belediyelerde de kitap fuarları açılıyor. Bu fuarlardan birisi de Eyüp Belediyesi’nin organize ettiği kitap fuarı. Ramazan ayında manevi atmosferinden dolayı ziyaretçi akınına uğrayan Eyüp Sultan semtindeki kitap fuarı Zal Mahmut Külliyesi’nde Ramazan boyunca açık.