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Kıymalı musakka tarifi: Kıymalı musakka nasıl yapılır?

Pirinç pilavının yanına en yakışan tat: Kıymalı musakka

Bugün sizlerle patlıcanın en güzel yemeklerinden bir tanesini yapacağız: Kıymalı musakka. Ekmekle tabağı sıyırıp sıyırıp yiyeceğiniz bu lezzetin yanına yakışan pirin pilavı. Sofraların baş tacı olan kıymalı musakka, zahmet gerektirmeyen bir yemek. Peki kıymalı musakka tarifi nedir ve nasıl yapılır? Afiyet olsun...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kıymalı musakka.
Kıymalı musakka.

Damaklarda enfes bir tat bırakacak yemeğimizin adı bu sefer kıymalı musakka. Mutfağınızda her daim bulunan malzemelerle hazırladığımız bu tarif, Doğu ve Balkan ülkelerinin bilinen en yaygın lezzetlerinden. Şimdiden kolay gelsin...

Kıymalı musakka.

Kıymalı musakka tarifi için malzemeler

2 Adet Alacalı Soyulmuş Küp Küp Doğranmış Patlıcan

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

200 Gram Yağlı Kıyma

1 Adet Doğranmış Kuru Soğan

4 Adet Elma Dilimi Doğranmış Patates

1 Adet Doğranmış Kırmızı Kapya Biber

1 Çorba Kaşığı Domates Salçası

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

Yeteri Kadar Tuz

Kıymalı musakka.

Kıymalı musakka yapılışı

Tereyağını tencereye alıp eritin. Kıyma, patlıcan, soğan, patates, biber, domates salçası ve pul biberi ekleyip karıştırın. 2 parmak su ekleyerek tuzunu ayarlayın ve suyunu çekene kadar pişirin. Kendi suyunda kısık ateşte pişmeye bırakın.

Kıymalı musakka.

Kıymalı musakka kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

15 dakikada hazırlanan kıymalı musakka 45 dakikada pişer.

Kıymalı musakkanın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kıymalı musakkanın kalorisi 87,8.

Kıymalı musakka yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kıymalı musakka için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14,5 lira.

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