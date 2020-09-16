Kıymalı yemek tarifleri: Birbirinden lezzetli 2 kıymalı yemek tarifi

Misafirlerinize veya ailenize hazırlayacağınız enfes yemek tariflerinden kıymalı yemekleri sizler için derledik.

HAYAT Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır?

Mercimekli kıymalı ıspanak yemeği.

Mercimekli kıymalı ıspanak yemeği tarifi

Malzemeler:

1/2 (Yarım) su bardağı yeşil mercimek

2 Çorba kaşığı zeytinyağı

200 Gram az yağlı kıyma

1 Adet kuru soğan

1 Adet kırmızı kapya biber

1 Tatlı kaşığı pul biber

2 Demet ıspanak

Yeteri kadar tuz

Servis malzemeleri

Arzu ettiğiniz kadar yoğurt

Arzu ettiğiniz kadar toz sumak

Yapılışı:

Yeşil mercimeği açılana kadar haşlayın ve suyunu çektirin.

Yağı ayrı bir tencereye alın ve kıymayı ekleyip eze eze suyunu çekene kadar soteleyin.

Soğanı kıyın. Biberi doğrayın ve soğanlarla beraber kıymaya ekleyin, soldurun.

Pul biberini ve tuzunu serpin. Ispanakları doğrayıp ekleyin. Mercimeği de ekleyip tuzunu kontrol edin.

Yarım parmak sıcak su ekleyin ve suyunu çekip sebzelerin dirilikleri gidene kadar pişirin. Servis tabağına alıp yoğurtla servis edin, toz sumak serpin.

Mercimekli kıymalı ıspanak kaç dakikada pişer?

20 dakikada hazırlanan yemek 40 dakikada pişer.

REKLAM

Mercimekli kıymalı ıspanak kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan yemeğin kalorisi 94.

Mercimekli kıymalı ıspanak yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Mercimekli kıymalı ıspanak için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 16,5 lira.

Kıymalı karnabaharlı pırasa tarifi.

Kıymalı karnabaharlı pırasa tarifi

Malzemeler:

150 Gram kıyma

1 Çorba kaşığı tereyağı

1 Çorba kaşığı sıvı yağ

1 Çorba kaşığı domates salçası

1 Tatlı kaşığı pul biber

1 Su bardağı geceden ıslatılmış nohut

1 Kase kıyılmış karnabahar

3 Dal kıyılmış pırasa

Yeteri kadar tuz

Servis malzemeleri

Yeteri kadar çekilmiş taze karabiber

Yapılışı:

Kıyma ve yağları tavaya alın, eze eze suyunu çekene kadar soteleyin. Salça ve biberi ilave edip kokusu çıkana kadar sotelemeye devam edin.

Nohutları ekleyip üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Tuzunu serpin. Nohutların pişmesine yakın karnabaharı ilave edin.

Karnabaharlar yumuşamaya başlayınca pırasaları ekleyin. Ve pırasalar yumuşadığında hemen altını kapatıp 5 dakika dinlendirin.

Servis ederken taze çekilmiş karabiber serpin.

Kıymalı karnabaharlı pırasa kaç dakikada pişer?

15 dakikada hazırlanan yemek 45 dakikada pişer.

REKLAM

Kıymalı karnabaharlı pırasa kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan yemeğin kalorisi 115.

Kıymalı karnabaharlı pırasa yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kıymalı karnabaharlı pırasa için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13,75 lira.