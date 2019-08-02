Hayat Kızılaydan iftira kampanyalarına cevap
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Kızılay'dan iftira kampanyalarına cevap

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyada başlatılan iftira kampanyaları hakkında bir açıklama yayınladı. Kınık açıklamasında, "Kızılay, 151 yıldır milletten aldığı maddi ve manevi güç ile dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımız ile Kızılay hilalini birlikte dalgalandıran çok müstesna bir kurumdur. Bizler bu saldırıların altında ne tür amaçlar olduğunu, sponsorlarının kimler olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık
​Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı öncesi Kızılay hakkında başlatılan iftira kampanyaları hakkında açıklama yayınladı.

Twitter hesabından derneğe yöneltilen iftiralara madde madde cevap veren Kınık, şu ifadelere yer verdi:

  • "Kızılay, 151 yıldır milletten aldığı maddi ve manevi güç ile dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımız ile Kızılay hilalini birlikte dalgalandıran çok müstesna bir kurumdur. Bizler bu saldırıların altında ne tür amaçlar olduğunu, sponsorlarının kimler olduğunu biliyoruz"
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