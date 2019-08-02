Kızılay'dan iftira kampanyalarına cevap

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı öncesi Kızılay hakkında başlatılan iftira kampanyaları hakkında açıklama yayınladı.
Twitter hesabından derneğe yöneltilen iftiralara madde madde cevap veren Kınık, şu ifadelere yer verdi:
- "Kızılay, 151 yıldır milletten aldığı maddi ve manevi güç ile dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımız ile Kızılay hilalini birlikte dalgalandıran çok müstesna bir kurumdur. Bizler bu saldırıların altında ne tür amaçlar olduğunu, sponsorlarının kimler olduğunu biliyoruz"
İftiralara cevabımızdır. pic.twitter.com/RhJfFplXk9
İftiralara cevabımızdır. pic.twitter.com/RhJfFplXk9— Kerem Kınık (@drkerem) 2 Ağustos 2019