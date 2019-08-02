Kızılay'dan iftira kampanyalarına cevap Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyada başlatılan iftira kampanyaları hakkında bir açıklama yayınladı. Kınık açıklamasında, "Kızılay, 151 yıldır milletten aldığı maddi ve manevi güç ile dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağımız ile Kızılay hilalini birlikte dalgalandıran çok müstesna bir kurumdur. Bizler bu saldırıların altında ne tür amaçlar olduğunu, sponsorlarının kimler olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2019, 23:09 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019, 23:11 Yeni Şafak