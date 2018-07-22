Kızılay'dan 'Nitrit' açıklaması

1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurularak Kızılay'a bağışlanan Kızılay Maden Suyu hakkında sağlıksız olduğu yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu iddialara sosyal medya hesabından cevap vererek, "Bazı mecralarda Dünyanın en zengin ve sağlıklı mineralli sularından olan @KizilayMadenSu’yu ile ilgili kötü maksatlı ve gerçek dışı iddialar paylaşılmaktadır. Düzenli testleri yapılan ürünümüzde Nitrit bulunmamaktadır. Sağlıkla içiniz, şifa olsun" ifadelerini kullandı.

Kızılay Maden Suyu, Atatürk tarafından kurulduğu 1926 yılından bu yana hizmet veriyor.

1932 yılında Londra’da yapılan bir yarışmada mineral içeriği ve kalitesi değerlendirilen Kızılay Maden Suyu “Altın Madalya” ile onurlandırıldı.

Türk Kızılayı maden suyu ile ilgili yapılan araştırmada içeriğinde 'Nitrit' tespit edilmedi.

Gelirlerin tamamı ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Kızılay maden sularının gelirinin tamamı iyilik için kullanılıyor. İçilen her maden suyunun geliri, afetzedeler için çadır, battaniye, gıda maddeleri alımında kullanılırken ihtiyaç sahiplerine yıl içinde dağıtılan yardımlar için de önemli bir kaynak oluşturuyor...

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