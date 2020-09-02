Köfte tarifi: Evde köfte nasıl yapılır: Güzel köfte yapmanın püf noktaları

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21 saat sonra dere yatağında ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu çıktı: Midesinde çamur bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde düğünde kaybolduktan sonra dere kenarında cesedi bulunan minik Merve olayında yeni gelişme yaşandı. Kaybolduktan yaklaşık 21 saat sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsisinde, midesinde çamur bulunduğu öğrenildi. Merve'nin amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış. Tahminimize göre Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu" dedi.