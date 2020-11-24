HerAda Grup yöneticileri paylaştı: Güven ve kalite kolajen kullanımında önceliktir

Kolajen nedir, ne için kullanılır?

Kolajen, insan vücudunda doğal olarak bulunan ve sürekli yapılan ve yıkılan bir proteindir. Eklemlerde bulunan kıkırdak dokunun en önemli bileşenidir. Eklemlerin sağlığı, harekette ve spor yapmada rahatlık, kas kütlesinin yoğunluğu vücuttaki kolajen miktarı ile doğru orantılıdır.

Kolajen cilt ve cilt altındaki dokularda da bol miktarda bulunur. Cildin sağlıklı, genç, parlak olması vücutta bulunan kolajen miktarının yoğunluğuna bağlıdır.

20’li yaşların sonlarından itibaren vücutta kolajen yıkımı artar ve yapımı azalır.

Kolajen, hareket sisteminin sağlığının korunması, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için kullanılır.

Kolajeni kimler kullanabilir, belirli bir yaş sınırlaması var mıdır?

18 yaşından büyük herkes kolajen kullanabilir. Kolajen kullanımında bir yaş sıkıntısı yoktur. Genel olarak kullanımı güvenlidir. Kronik böbrek ya da karaciğer yetmezliği gibi rahatsızlığı olan hastalar, hamileler, emzirenler doktorlarına danışmalıdır.

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Kolajen yapımının azalması vücutta ne gibi belirtiler gösterir.

20’li yaşların sonlarından itibaren vücutta kolajen yapımı azalmaya başlar ve yıllar geçtikçe de azalmaya devam eder. Bu süreçte kolajen yıkımı da artar.

Kolajenin azalmasıyla birlikte artık yaşlanma başlar. Cildimizde gördüğümüz o belli belirsiz kırışıklıklar aslında bize kolajen yapımının azaldığını haber veren ilk sinyallerdir. Aynı anda eklemlerimizde de yaşlanma süreci başlamış demektir. Fiziksel performans düşer, egzersiz sırasında görülen ağrı artar. Kas dokusu sıkılığını kaybeder ve sarkmalar görülür. Yıllar içinde yavaş ilerleyen bu yıkım sürecinde cilt dokusu bozulur, lekeler artar, kırışıklıklar da derinleşmiştir. Yüz ovali şeklini kaybeder ve gıdı belirmeye başlar. Eklemlerde ise durum daha dramatiktir. Uzun yürüyüşlerde hissedilen zorlanma ve ağrı gittikçe kötüleşir. Merdiven çıkarken zorlanmalar başlar. Fiziksel aktivite kısıtlanır.

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Kolajen kullanımında nelere dikkat etmeliyiz?

Kolajen desteği almak, sağlık için önemlidir. Kolajen büyük molekül ağırlıklı bir proteindir. Alındığında bağırsaklardan emilmesi ve vücudumuzda yapı taşı olarak kullanılabilmesi için bazı özellikleri göstermelidir. Bunlardan birincisi çok düşük molekül ağırlığına (1.000-3.000 Dalton) sahip olmasıdır. İkincisi ise üretim teknolojisi ve kalitedir. Çünkü kolajen hayvanların yenilmeyen kısımlarında (deri, kıkırdak gibi) bol miktarda bulunur. Saflaştırılma ve işlenme teknolojisinin kalitesi kolajenin yararını belirler.

Üçüncüsü; bilimsel çalışmalardır. İyi koşullarda üretilmiş kolajenlerin kaynağı aynı olsa bile etkinliklerinde farklılıklar vardır. LAPI balık kolajeni cilt sağlığında, kırışıklıkların azaltılmasında, sarkmaların önlenmesinde ve ciltte nem kaybının korunmasında diğer balık kolajenlerine göre anlamlı derecede üstün bulunmuştur. FORTIGEL tip 2 kolajen ise 40 yılı aşkın süredir insanlarda eklem sağlığını iyileştirmedeki önemi araştırılan ve ispatlanan bir kolajendir. Harvard Üniversitesi (ABD), Freiburg Üniversitesi (Almanya) gibi önde gelen üniversiteler Fortigel’in eklem sağlığındaki, sporculardaki performansın artırılması ile ilgili etkinliğini ispatlayan bilimsel çalışmalar yapmışlardır.

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Marka ve kalite bilinci kolajen seçiminde çok hayati önem taşır. Pek çok Tip2 kolajen markası vardır ancak bunların etkinliği uluslararası bilimsel çalışmalarla ispatlanmış mıdır? Yoksa, bu çalışmalar gösterilip ‘’efendim işte tip 2 kolajenin etkinliğini gösteren yayınlar’’ denilerek yanıltıcı tanıtımlar mı yapılmaktadır?

Güvenilir kolajen destekleri, internet sayfasında herkese açık bir şekilde hem teknolojilerini hem de bilimsel içerikleri paylaşmaktadır. Bu güven ve kalite kolajen tercihi için çok önemlidir.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

C-OPTIMUM kolajenin farkı nedir?

C-optimum Likit Kolajen, Türkiye’de ilk ve tek LAPI Balık Kaynaklı Kolajen ile FORTIGEL Sığır Kaynaklı Kolajeni aynı formülde içeren likit kolajendir.

C-optimum Likit Kolajen, steril koşullarda el değmeden üretilir, paketlenir. Böylelikle C-Optimum şişesine ilk dokunan kişi siz olursunuz. Covid19 sürecinde bu çok ama çok önemlidir.

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C-optimum Likit Kolajen formülü insan genom projesinin, bilimsel çalışmaların ve geleneksel tıbbın bilgilerinin yapay zeka ile analiz edilmesi ve derin öğrenme ile içindeki tüm bileşenlerin bir araya getirilmesi ile hazırlanmıştır. Bu yönü ile de Türkiye’de ilk ve tektir.

C-optimum Likit Kolajen, optimum kolajen desteği için tasarlanmıştır. Bu nedenle de etkisi ilk birkaç gün içinde hissedilir ve uzun sürelidir. 10 günlük, 20 günlük ya da bir aylık kürler halinde uygulanır. Etkisinin görülmesi için aylarca kullanmak, probiyotik takviyesi almak, litrelerce su içmek gerekmez.

C-OPTIMUM kolajenin içeriğini neler oluşturur?

C-optimum Likit Kolajen, ideal bir anti-aging ürünüdür. Günümüzde anti-aging yani yaşlanma karşıtı tanımı cilt sağlığı, kırışıklıkların azaltılması gibi anlaşılmaktadır. Aslında bu kavramın anlamı çok daha derindir. Kaliteli, sağlıklı ve uzun yaşam anti-aging demektir. Yaşlanma ise vücut ve üreme fonksiyonlarının bozulması olarak tanımlanabilir.

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İşte bu noktada HerAda Sağlık Teknolojileri olarak, kelimenin tam anlamıyla dört dörtlük bir anti-aging formülü geliştirdik.

C-optimum içinde eklem ve cilt sağlığı için vazgeçilmez olan kolajen hem balık hem de sığır kaynaklı olarak bulunmaktadır. Tip 1,2,3,4,10,27 kolajenleri barındırır. Hyaluronik asit içerir. Cildin daha parlak, daha sıkı, daha genç görünmesini sağlar. Ayrıca Köpek Balığı Kıkırdağı ve Bromelain içeriği ile de ideal eklem desteği sağlar. Hareket kabiliyetini artırır.

C-optimum içinde yaşlanma etkilerini geciktiren çok güçlü antioksidan içeriğe sahiptir. Goji Meyvesi ekstraktı, Çinko, Koenzim Q10, O’Young Brokoli Filizi ekstresi ile serbest radikallerin hasarını hem önler hem de serbest radikal hasarına uğramış hücreleri iyileştirir. Metabolizmayı düzenler.

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C-optimum vücutta şişlik, ağrı, kırgınlık yaratan iltihaplanmayı önleyecek içeriğe de sahiptir. Zerdeçal ve bioperin çok güçlü antiinflamatuvar etki gösterir. D vitamini desteği ile bağışıklık sistemini de güçlendirir.

C-optimum sağlıklı üreme fonksiyonlarını destekleyen Arı sütü de içermektedir. Arı sütü erkeklerde sperm oluşumu ve hareketliliğini artırırken, kadınlarda menopoz dönemi şikayetlerini hafifletir.

Özetle söylemek gerekirse, kaliteli sağlıklı ve uzun bir yaşam için ihtiyaç duyulan tüm destek C-optimum Likit Kolajen ile sağlanabilir.