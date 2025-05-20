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Konuralp Film Festivali akıllara kazındı

Konuralp Film Festivali akıllara kazındı

04:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Söyleşinin ardından ödül törenine geçildi.
Söyleşinin ardından ödül törenine geçildi.

Düzce Uluslararası Konuralp Film Festivali ödül töreniyle birlikte akıllara kazındı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, festivalin son günü ödül töreninde sinemaseverlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. AK Parti Düzce Milletvekili ve MKYK Üyesi Ayşe Keşir, yaklaşık 2 bin yıllık sanat geçmişine sahip bir şehirde festivalin düzenlenmesinden gurur duyduğunu dile getirdi. SİNEMA DİSİPLİNİ VE SABRI ÖĞRETİYOR Konuşmaların ardından festivalin onur konuğu sinema sanatçısı Ediz Hun, katılımcılarla söyleşide bir araya geldi. Sinema hayatını sevenleriyle paylaşan Hun, sinemanın önemli bir üniversite olduğunu, disiplini ve sabrı öğrettiğini anlatarak, gençlere doğal ve çalışkan olmaları, işlerini de iyi yapmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Söyleşinin ardından ödül törenine geçildi. İlk olarak Ediz Hun’a “Yaşam Boyu Onur Ödülü” takdim edildi. Festivalde, “kurmaca” kategorisinde Ahmet Toğaç’ın “Aç Açına” filmi birinci, İranlı yönetmen Gita Feizi’nin “The Plain Sings” filmi ikinci, Mert Eşberk’in “Toprağın İzi” filmi üçüncü oldu. “Aile” temalı valilik özel ödülünü ise Merve Kuş Mataracı “Emma” filmiyle kazandı.


#Konuralp Film Festivali
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#ödül töreni
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