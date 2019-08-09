Hayat Kulağından canlı kelebek çıktı
GENEL SAĞLIK

Kulağından canlı kelebek çıktı

Antalya'da ağaç budadığı sırada başlayan ağrı nedeniyle hastaneye giden 38 yaşındaki Ahmet Gök'ün sağ kulağından canlı kelebek çıkarıldı. Kelebeğin kulağına girdiğini anlamadığını sadece ağrı hissettiğini söyleyen Gök, doktor müdahalesiyle çıkarılan kelebeği kanatlarını çırparken gördüğünde çok şaşırıp, korktuğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Gök
Ahmet Gök

Döşemealtı Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ahmet Gök, önceki gün evinin bahçesinde nar ağacı budamaya başladı. Ancak aniden sağ kulağında ağrı başladı.

Önce arı soktuğunu düşünen Gök, ağrının artması üzerine Şelale Termessos Hastanesi'ne gitti.

Yapılan muayenede Gök'ün sağ kulağında kelebek olduğu görüldü.

Mikro kamerayla kulağın içini kontrol eden doktor, kelebeğin canlı olduğunu ve kanat çırptığını tespit etti.

Kelebek, doktor tarafından pensle tutularak, canlı olarak kulaktan çıkarıldı.

Kulak zarına ilerlediği ve sıkışıp, kaldığı belirlenen kelebek, hastane bahçesinde doğaya salındı.

Hastane personeli gözlerine inanamadı

Hastane Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ali Zahmakıran,"Bu tür olaylarla nadir karşılaşıyoruz. Hastamız hastanemize gelip, ağrı ve kıpırtı hissettiğini söylüyor. Kulak burun boğaz uzmanımız hastamızı muayene edince gözlerine inanamıyor. Kelebeğin canlı olduğunu görüyor. Başarılı bir işlemle, kelebek çıkarıldı. Kulak zarına kadar gidip, sıkışmış. Kulak zarı üzerinden pensle tutularak, çıkarıldı" dedi.

Kelebek serbest bırakıldı

Kelebeğin korunma iç güdüsüyle, saklanmak için kulağa girmiş olabileceğini anlatan Zahmakıran, "Hastamızın kulağında temizlik yapıldı, kulak zarı kontrol edildi. Kelebeğin kulağa zarar vermediği anlaşılınca hastamız taburcu edildi. Kelebek hastane dışında serbest bırakıldı" diye konuştu.

38 yaşındaki Ahmet Gök, eşinin yaşanılanlara inanamadığını söyledi.

  • Yaşananların ardından evine döndüğünü ve başına gelenleri ailesiyle paylaştığını söyleyen Ali Gök, "Eşim yaşananlara inanmadı. Açıkçası çok korktum, özellikle doktorun elindeki penste kanatlarını çırpan bir kelebek görmeyi hiç düşünmemiştim" dedi.

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları artıracak
HAYAT
Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları artıracak

Uzun yola uykusuz ve yalnız çıkmayın
HAYAT
Uzun yola uykusuz ve yalnız çıkmayın

Yavru kedi için duygulandıran hareket
HAYAT
Yavru kedi için duygulandıran hareket

Kamu işçilerine yeni zam teklifi

Kamu işçilerine yeni zam teklifi

​2020 zam teklifi ocak ve temmuzda yüzde 3 oldu.
İade hakkınız var

İade hakkınız var

​Kazaya karışan araç sahipleri dikkat!
Bayramda ücretsiz

Bayramda ücretsiz

​Kurban kesim alanlarına da sefer düzenlenecek.
Yine otobüs yandı

Yine otobüs yandı

Otobüsteki 44 yolcu son anda kurtarıldı.
Kulağından çıktı

Kulağından çıktı

Gerçek doktora gittiğinde ortaya çıktı.
Kadroya alındı

Kadroya alındı

​Fatih Terim'den sürpriz 'Diagne' kararı.

Sudan'da<br>İhvan'a çağrı

Sudan'da
İhvan'a çağrı

Sudan'ın darbecileri Sisi ile Kahire'de anlaşmıştı.

Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı.

Haziran<br>ayında fazla verdi

Haziran
ayında fazla verdi

​12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.
Türkiye'den yönetilecek

Türkiye'den yönetilecek

'Müşterek Harekat Merkezi' için mutabakata varıldı.
Hastalıklar artıracak

Hastalıklar artıracak

Türkiye 2023'ten sonra su fakiri olacak.
Bugün<br>hesaba yatıyor

Bugün
hesaba yatıyor

12 milyonu aşkın emekli yararlanacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.